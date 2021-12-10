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Звезда молодежки «Динамо» попал на радары французского клуба

Сенегалец ранее подписал пятилетний контракт с киевлянами
Футбол Украинская Премьер-лига
20:48
Звезда молодежки «Динамо» попал на радары французского клуба
Самба Диалло / фото - ФК Динамо

Звезда молодежной команды «Динамо» Самба Диалло заинтересовал известный французский клуб.

Как сообщает издание L`Equipe, сенегальцем всерьез интересуется «Олимпик Марсель». Футболиста хочет видеть в команде лично президент провансальского клуба.

Ранее футболист продлил контракт с киевлянами сроком на пять лет.

Напомним, недавно Диалло забил, возможно, один из лучших голов года.

Павел Харченко
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Динамо Киев Самба Диалло Марсель

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