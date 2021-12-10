Шапаренко стал лучшим игроком «Динамо» в игре с «Бенфикой»
Звезда молодежки «Динамо» попал на радары французского клуба
Сенегалец ранее подписал пятилетний контракт с киевлянами
Самба Диалло / фото - ФК Динамо
Звезда молодежной команды «Динамо» Самба Диалло заинтересовал известный французский клуб.
Как сообщает издание L`Equipe, сенегальцем всерьез интересуется «Олимпик Марсель». Футболиста хочет видеть в команде лично президент провансальского клуба.
Ранее футболист продлил контракт с киевлянами сроком на пять лет.
Напомним, недавно Диалло забил, возможно, один из лучших голов года.
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