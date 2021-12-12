Рамос вновь не сыграет за ПСЖ
Звезда ПСЖ может оказаться в английском середняке
Игрок недоволен положением вещей в Париже
13:32
Жоржиньо Вейналдум / фото - SI
Полузащитник ПСЖ Жоржиньо Вейналдум может зимой сменить клубную прописку, сообщает todofichajes.
Игрок недоволен положением дел в Париже, и не прочь вернуться в Англию, где и стал звездой мирового футбола.
Голландским хавбеком интересуется «Эвертон», который готов сделать предложение по игроку в ближайшее трансферное окно.
Также ранее сообщалось, что боссы французского гранда рассматривают аренду игрока в «Арсенал».
Хавбек пополнил состав ПСЖ этим летом, перейдя на правах свободного агента из «Ливерпуля».
В текущей кампании Вейналдум провел 20 матчей, в которых забил три гола и оформил один ассист.
Напомним, Почеттино не рассчитывает на своего соотечественника. Аргентинец уйдет из ПСЖ зимой.
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