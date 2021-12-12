Звезда ПСЖ может оказаться в английском середняке

Игрок недоволен положением вещей в Париже

Жоржиньо Вейналдум / фото - SI

Полузащитник ПСЖ Жоржиньо Вейналдум может зимой сменить клубную прописку, сообщает todofichajes.

Игрок недоволен положением дел в Париже, и не прочь вернуться в Англию, где и стал звездой мирового футбола.

Голландским хавбеком интересуется «Эвертон», который готов сделать предложение по игроку в ближайшее трансферное окно.

Также ранее сообщалось, что боссы французского гранда рассматривают аренду игрока в «Арсенал».

Хавбек пополнил состав ПСЖ этим летом, перейдя на правах свободного агента из «Ливерпуля».

В текущей кампании Вейналдум провел 20 матчей, в которых забил три гола и оформил один ассист.

Напомним, Почеттино не рассчитывает на своего соотечественника. Аргентинец уйдет из ПСЖ зимой.