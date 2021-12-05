Звезда ПСЖ сообщил о том, где намерен завершить карьеру

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 19
Сейчас 1
Сегодня 11
Завтра 3
Футбол (19 событий из 25) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Вест Хэм - Челси 3:2 Окончен
17:00 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Окончен
19:30 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Марсель - Брест 1:2 Окончен
20:00 Лилль - Труа 2:1 Окончен
22:00 Ланс - ПСЖ 1:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Байер - Гройтер Фюрт 7:1 Окончен
19:30 Боруссия Дортмунд - Бавария 2:3 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Милан - Салернитана 2:0 Окончен
19:00 Рома - Интер 0:3 Окончен
21:45 Наполи - Аталанта 2:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Севилья - Вильярреал 1:0 Окончен
17:15 Барселона - Бетис 0:1 Окончен
19:30 Атлетико - Мальорка 1:2 Окончен
22:00 Реал Сосьедад - Реал 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Верес - Динамо 0:3 Окончен
15:00 Александрия - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Рух - Ворскла 0:0 Окончен
19:30 Металлист-1925 - Колос 0:1 Окончен
Футбол (1 событие из 3) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Заря - Ингулец 1:0 2-й тайм
Футбол (11 событий из 25) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Тоттенхэм - Норвич -:- Запланирован
16:00 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас -:- Запланирован
18:30 Астон Вилла - Лестер -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Монако - Мец -:- Запланирован
21:45 Бордо - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Штутгарт - Герта -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Ювентус - Дженоа -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Сельта - Валенсия -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Заря - Ингулец 1:0 2-й тайм
17:00 Александрия - Минай -:- Запланирован
19:30 Десна - ФК Мариуполь -:- Запланирован
Футбол (3 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Эвертон - Арсенал -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Хетафе - Атлетик -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 СК Днепр-1 - Черноморец -:- Запланирован

Звезда ПСЖ сообщил о том, где намерен завершить карьеру

Ди Мария хочет остаться в Париже до последнего
Футбол Лига 1 (Франция)
14:45
Звезда ПСЖ сообщил о том, где намерен завершить карьеру
Анхель Ди Мария / Фото: Getty Images

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария заявил, что хочет остаться в парижском клубе до конца карьеры. Слова аргентинца приводит Get French Football News.

«Я хочу остаться в «Пари Сен-Жермен» и завершить здесь карьеру, ведь я очень счастлив в клубе и городе, как и моя семья. Дети всем довольны, им нравится школа.

Если мне придется уйти из ПСЖ, то я хотел бы вернуться в Аргентину. Тогда я хотел бы закончить карьеру в «Росарио Сентраль». Однако я не хочу играть до самой пенсии. Хочу быть в хорошей форме и иметь возможность выкладываться на поле на максимум».


33-летний Ди Мария выступает за ПСЖ с 2015 года.

Ранее Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

ПСЖ Анхель Ди Мария

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Обладатель «Золотого мяча» продолжает «феерить». У Месси – 1 гол в 9-ти матчах Лиги 1
Обладатель «Золотого мяча» продолжает «феерить». У Месси – 1 гол в 9-ти матчах Лиги 1
Футбол Лига 1 (Франция)
10:33
Почеттино – о ничьей с «Лансом»: «Нужно отдать должное оппоненту»
Почеттино – о ничьей с «Лансом»: «Нужно отдать должное оппоненту»
Футбол Лига 1 (Франция)
07:46
Жаркая суббота в топ-лигах: в АПЛ трижды за день менялся лидер, очередная красота от Малиновского, крах Моуриньо и первая неудача Хави
Главное за вчера
Жаркая суббота в топ-лигах: в АПЛ трижды за день менялся лидер, очередная красота от Малиновского, крах Моуриньо и первая неудача Хави
Футбол В Европе
01:23
ПСЖ спасся от поражения в матче с «Лансом» на 91-й минуте
ПСЖ спасся от поражения в матче с «Лансом» на 91-й минуте
Футбол Лига 1 (Франция)
00:10
Вновь не сыграет. Рамос пропустит очередной матч ПСЖ
Вновь не сыграет. Рамос пропустит очередной матч ПСЖ
Футбол Лига 1 (Франция)
3 декабря 18:50
Почеттино: «Голы Месси – лишь вопрос времени»
Почеттино: «Голы Месси – лишь вопрос времени»
Футбол Лига 1 (Франция)
3 декабря 18:31

Новости: Футбол

Влахович снова забил – «Фиорентина» поднялась в зону еврокубков
Влахович снова забил – «Фиорентина» поднялась в зону еврокубков
Серия А (Италия)
15:25
МЮ нашел замену Погба. Рагник уже строит трансферные планы на зимнее окно
МЮ нашел замену Погба. Рагник уже строит трансферные планы на зимнее окно
Премьер-Лига (Англия)
14:59
Звезда ПСЖ сообщил о том, где намерен завершить карьеру
Звезда ПСЖ сообщил о том, где намерен завершить карьеру
Лига 1 (Франция)
14:45
Воробей: «Надеюсь, против «Шерифа» у «Шахтера» не будет того, что было со «Львовом» в первом тайме»
Воробей: «Надеюсь, против «Шерифа» у «Шахтера» не будет того, что было со «Львовом» в первом тайме»
Лига чемпионов UEFA
14:35
Малиновский – лучший игрок матча «Аталанта» – «Наполи»
Малиновский – лучший игрок матча «Аталанта» – «Наполи»
Украинские легионеры
14:31
Один из форвардов «Динамо», приобретенных летом, хочет покинуть клуб
Один из форвардов «Динамо», приобретенных летом, хочет покинуть клуб
Украинская Премьер-лига
14:26
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
Лига чемпионов UEFA
14:15
Очередное испытание для Шевченко. «Ювентус» – «Дженоа». Онлайн трансляция
Очередное испытание для Шевченко. «Ювентус» – «Дженоа». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
14:09
Лига чемпионов. «Лейпциг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
Лига чемпионов. «Лейпциг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
Лига чемпионов UEFA
14:08
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
16
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 13:25
11
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 09:24
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 17:24
3
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 18:19
3
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 22:25
5
Все новости

Анонсы

Кубок Азовского моря. «Краматорск» – «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. «Краматорск» – «Белый Барс». Видео трансляция
13:25
Кубок мира. Эстерсунд. Женская эстафета. Видео трансляция
WEB
Кубок мира. Эстерсунд. Женская эстафета. Видео трансляция
13:30
Кубок мира. Эстерсунд. Мужская гонка преследования. Видео трансляция
TV
Кубок мира. Эстерсунд. Мужская гонка преследования. Видео трансляция
16:10
Чемпионат мира по прыжкам в воду. Юноши. День 4. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по прыжкам в воду. Юноши. День 4. Видео трансляция
17:00
Турнир по ММА – Спартак Fight Challenge 3. Видео трансляция
WEB
TV
Турнир по ММА – Спартак Fight Challenge 3. Видео трансляция
18:00
Кубок Азовского моря. «Мариуполь» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. «Мариуполь» – «Донбасс». Видео трансляция
18:25
Очередное испытание для Шевченко. «Ювентус» – «Дженоа». Онлайн трансляция
WEB
Очередное испытание для Шевченко. «Ювентус» – «Дженоа». Онлайн трансляция
21:45
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
TV
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
23:40
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
6 декабря 05:00
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
WEB
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
6 декабря 06:00
Лига чемпионов. «Лейпциг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Лейпциг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
7 декабря 19:45
Лига чемпионов. «Шахтер» – «Шериф». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Шахтер» – «Шериф». Онлайн трансляция
7 декабря 22:00
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
8 декабря 22:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
10 декабря 20:40
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
11 декабря 15:50
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
11 декабря 18:45
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
11 декабря 23:00
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
WEB
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
12 декабря 04:30
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
WEB
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
12 декабря 14:55
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
12 декабря 19:40