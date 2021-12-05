Звезда ПСЖ сообщил о том, где намерен завершить карьеру

Ди Мария хочет остаться в Париже до последнего

Анхель Ди Мария / Фото: Getty Images

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария заявил, что хочет остаться в парижском клубе до конца карьеры. Слова аргентинца приводит Get French Football News.

«Я хочу остаться в «Пари Сен-Жермен» и завершить здесь карьеру, ведь я очень счастлив в клубе и городе, как и моя семья. Дети всем довольны, им нравится школа.

Если мне придется уйти из ПСЖ, то я хотел бы вернуться в Аргентину. Тогда я хотел бы закончить карьеру в «Росарио Сентраль». Однако я не хочу играть до самой пенсии. Хочу быть в хорошей форме и иметь возможность выкладываться на поле на максимум».



33-летний Ди Мария выступает за ПСЖ с 2015 года.

Ранее Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере.