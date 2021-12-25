«Реал» сумел обыграть «Севилью» благодарно голам Бензема и Винисиуса
Звезда «Реала» посетил матч НБА и получил именную майку «Майами»
Бразилец проводит свой отпуск в Соединенных Штатах
08:15
Винисиус Жуниор / фото - ESPN
Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор во время паузы в национальном чемпионате полетел на отдых в США.
Там звездный форвард побывал на матче НБА между «Майами» и «Детройтом», который закончился победой хозяев 115:112.
Футболист встретился с игроками «Майами», который подарили лидеру атаки «сливочных» именную майку.
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