Звездный легионер «Металлиста»: «Рад, что играл в «Ред Булле»

Матэус Пейшото / Фото - ФК Металлист

Нападающий «Металлиста» Матэус Пейшото вспомнил период своей карьеры в «Ред Булл Брагантино».

В чемпионате Бразилии команда заняла высокое шестое место. Я рад, что играл в этой команде. На момент, когда я там находился, мы играли в Серии В и выиграли ее. Предсезонку, кстати, проводили в Австрии, где играли против других клубов «Ред Булла». В Брагантино я играл со многими сильными футболистами. Это Клаудиньо, который перебрался в Россию, в «Зенит» и Лео Ортис, который до сих пор там играет.

Запрещено ли футболистам употреблять «Ред Булл»? Нет. Пей, сколько хочешь. Это же главный спонсор. Холодильники с «Ред Буллом» стоят повсюду. Но я предпочитаю натуральные соки. Я не любитель энергетиков и газированных напитков.