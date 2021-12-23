Звездный легионер «Металлиста»: «Рад, что играл в «Ред Булле»
Нападающий «Металлиста» Матэус Пейшото вспомнил период своей карьеры в «Ред Булл Брагантино».
Ощущалась ли связь с другими клубами холдинга? Безусловно. «Ред Булл» имеет сеть клубов по всему миру – в Австрии, Германии, Соединенных Штатах. В этом году «Ред Булл Брагантино» добился самого большого достижения в истории клуба на международной арене, сумев выйти в финал Южноамериканского кубка.
В чемпионате Бразилии команда заняла высокое шестое место. Я рад, что играл в этой команде. На момент, когда я там находился, мы играли в Серии В и выиграли ее. Предсезонку, кстати, проводили в Австрии, где играли против других клубов «Ред Булла». В Брагантино я играл со многими сильными футболистами. Это Клаудиньо, который перебрался в Россию, в «Зенит» и Лео Ортис, который до сих пор там играет.
Запрещено ли футболистам употреблять «Ред Булл»? Нет. Пей, сколько хочешь. Это же главный спонсор. Холодильники с «Ред Буллом» стоят повсюду. Но я предпочитаю натуральные соки. Я не любитель энергетиков и газированных напитков.
Ранее Пейшото признался, что знаком с двумя игроками «Шахтера».
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