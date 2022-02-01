Звездный новичок «Эвертона»: «Лэмпард сильно повлиял на мое решение перейти сюда»
Английский тренер возглавил «ирисок»
01 февраля 12:55
Донни ван де Бек / Фото: Getty Images
Новичок «Эвертона» Донни ван де Бек высказался о своем переезде в ливерпульский клуб. Его цитирует Liverpool Echo.
«Эвертон» – отличный клуб. Здесь собраны отличные футболисты, и я пришел сюда помочь им подняться в турнирной таблице.
Надеюсь помочь команде своими навыками, передачами и, конечно же, забитыми мячами.
Голы и результативные передачи – важная часть моей игры, надеюсь, что смогу вновь заниматься этим.
У меня состоялась действительно приятная встреча с Фрэнком Лэмпардом. У нас совпадают взгляды на футбол, он сильно повлиял на мое решение.
Я играл против него, когда выступал в «Аяксе», а он тренировал «Челси». Он знает меня как игрока и считает, что мои качества могут помочь команде.
Я многому могу научиться у него, потому что он играл практически на той же позиции – был игроком средней линии, который много забивал».
Комментарии 0