Звездный новичок «Эвертона»: «Лэмпард сильно повлиял на мое решение перейти сюда»

Донни ван де Бек / Фото: Getty Images

Новичок «Эвертона» Донни ван де Бек высказался о своем переезде в ливерпульский клуб. Его цитирует Liverpool Echo.

Надеюсь помочь команде своими навыками, передачами и, конечно же, забитыми мячами.

Голы и результативные передачи – важная часть моей игры, надеюсь, что смогу вновь заниматься этим.

У меня состоялась действительно приятная встреча с Фрэнком Лэмпардом. У нас совпадают взгляды на футбол, он сильно повлиял на мое решение.

Я играл против него, когда выступал в «Аяксе», а он тренировал «Челси». Он знает меня как игрока и считает, что мои качества могут помочь команде.

Я многому могу научиться у него, потому что он играл практически на той же позиции – был игроком средней линии, который много забивал».