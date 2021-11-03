Звездный вингер «Барселоны» согласен на понижение зарплаты ради нового контракта с клубом

Дембеле останется в Каталонии

Усман Дембеле / Фото: Getty Images

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле согласился на понижение зарплаты в каталонском клубе, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, стороны сейчас пребывают на стадии переговоров по новому контракту. Дембеле хочет остаться в «Барселоне», несмотря на интерес других клубов.

Неизвестно, насколько зарплата игрока будет меньшей, но вингер согласился на такие условия.

Ранее сообщалось, что представители «Барселоны» отправились в Катар для того, чтобы уладить все вопросы по приглашению Хави на пост главного тренера.