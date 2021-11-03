Представители «Барселоны» прилетели в Катар для переговоров с «Аль-Саддом» по Хави
Звездный вингер «Барселоны» согласен на понижение зарплаты ради нового контракта с клубом
Дембеле останется в Каталонии
3 ноября 20:59
Усман Дембеле / Фото: Getty Images
Вингер «Барселоны» Усман Дембеле согласился на понижение зарплаты в каталонском клубе, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, стороны сейчас пребывают на стадии переговоров по новому контракту. Дембеле хочет остаться в «Барселоне», несмотря на интерес других клубов.
Неизвестно, насколько зарплата игрока будет меньшей, но вингер согласился на такие условия.
Ранее сообщалось, что представители «Барселоны» отправились в Катар для того, чтобы уладить все вопросы по приглашению Хави на пост главного тренера.
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