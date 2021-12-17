Звезду ПСЖ и его жену подозревают в отмывании денег

Футболист вляпался в очередной скандал

Мауро Икарди и Ванда Нара / фото - Mirror

Нападающего ПСЖ Мауро Икарди и его жену Ванду Нару подозревают в отмывании денег, сообщает mediaset.

Супругу футболиста обвиняют в отмывании денег и коррупции через ее компанию Work Marketong Football Ltd, а также через ряд предприятий по продаже косметики.

Нара является не только женой, но и агентом аргентинского форварда.

Ранее пара была близка к разводу из-за того, что Мауро изменил супруге с аргентинской моделью. Но после многочисленных извинений и передачи прав на все активы футболиста Ванда простила его.

Также сообщалось, что тренер ПСЖ Маурисио Почеттино не рассчитывает на нападающего и хочет, чтобы тот покинул команду.