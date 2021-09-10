Президент UEFA: «Забавно, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» хотели создать турнир, а теперь желают играть в Лиге чемпионов»
Звезды «Реала» вместе с Виталием Кличко приняли участие в открытии футбольного поля в Киеве
«Сливочные» открыли собственную школу в столице Украины
Роберто Карлос, Виталий Кличко и Луиш Фигу / Фото: sport.segodnya.ua
Легенды мадридского «Реала» Роберто Карлос и Луиш Фигу
побывали на открытии школы «сливочных» в Киеве. В столице футбольных звезд сопровождал мэр столицы Украины Виталий Кличко.
Кличко показал бывшим игрокам «королевского» клуба инфраструктуру, а затем гости дали старт праздничному матчу между воспитанниками украинских школ фонда «Реал Мадрид».
Напомним, что в рамках группового этапа Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Шахтером».
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