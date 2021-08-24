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Звезды УПЛ записали видео в честь 30-летия независимости Украины

Пятов, Караваев, Йовичевич и другие зачитали стих В. Сосюры
Футбол Украинская Премьер-лига
12:00
Звезды УПЛ записали видео в честь 30-летия независимости Украины
Андрей Пятов / Фото - ПРОФУТБОЛ Digital

Известные игроки и тренеры украинской Премьер-лиги записали видео в честь 30-летия независимости Украины. Его опубликовал ПРОФУТБОЛ Digital.

Защитник «Динамо» Александр Караваев, голкипер «Шахтера» Андрей Пятов, полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий, главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич и другие зачитали строки из стихотворения Владимира Сосюры.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис поздравил болельщиков с Днем независимости.

Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Пятов Александр Караваев Игор Йовичевич Андрей Тотовицкий Владислав Кочергин

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