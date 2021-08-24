Не закончил. Пятов и еще один голкипер довызваны в сборную Украины
Звезды УПЛ записали видео в честь 30-летия независимости Украины
Пятов, Караваев, Йовичевич и другие зачитали стих В. Сосюры
Андрей Пятов / Фото - ПРОФУТБОЛ Digital
Известные игроки и тренеры украинской Премьер-лиги записали видео в честь 30-летия независимости Украины. Его опубликовал ПРОФУТБОЛ Digital.
Защитник «Динамо» Александр Караваев, голкипер «Шахтера» Андрей Пятов, полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий, главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич и другие зачитали строки из стихотворения Владимира Сосюры.
Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис поздравил болельщиков с Днем независимости.
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