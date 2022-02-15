Зюле отказался от переезда в АПЛ ради «Боруссии» Д

Защитник покинет «Баварию»

Фото: AFP

Защитник «Баварии» Никлас Зюле мог подписать контракт с клубом АПЛ.

Предложение игроку сделал «Ньюкасл», но немец отклонил этот вариант. Англичане предложили ему более выгодный контракт.

Все же, Зюле выбрал переход в «Боруссию» Д. Он перейдет туда летом свободным агентом.

В «Баварии» он провел пять лет, перейдя из «Хоффенхайма».

В нынешнем сезоне на счету немца 20 матчей и один ассист.