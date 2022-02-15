Стало известно почему «Бавария» не продлила контракт с Зюле
Зюле отказался от переезда в АПЛ ради «Боруссии» Д
Защитник покинет «Баварию»
10:11
Фото: AFP
Защитник «Баварии» Никлас Зюле мог подписать контракт с клубом АПЛ.
Предложение игроку сделал «Ньюкасл», но немец отклонил этот вариант. Англичане предложили ему более выгодный контракт.
Все же, Зюле выбрал переход в «Боруссию» Д. Он перейдет туда летом свободным агентом.
В «Баварии» он провел пять лет, перейдя из «Хоффенхайма».
В нынешнем сезоне на счету немца 20 матчей и один ассист.
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