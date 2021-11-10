«А потом они хотят, чтобы мы их уважали». Украинские соцсети уничтожили Абраменко после слов о войне с Россией

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 13
Сейчас 1
Сегодня 19
Завтра 23
Хоккей (3 события из 3) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерс 4:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Баффало Сэйбрс 5:3 Окончен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Лос-Анджелес Кингс 1:5 Окончен
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Йорк Никс 96:103 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Бруклин Нетс 118:95 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Миннесота Тимбервулвс 125:118 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Нью-Орлеан Пеликанс 108:92 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Майами Хит 113:96 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Атланта Хоукс 127:113 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Финикс Санс 104:109 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Шарлотт Хорнетс 126:123 Окончен
Теннис (2 события из 26) показать все
WTA 2021 (Linz, Austria)
Календарь Таблица
Пари-матч
12:30 Элисон Ван Уйтванк - Леся Цуренко 2:0 Окончен
21:45 Ангелина Калинина - Вероника Кудерметова 1:2 Окончен
Теннис (1 событие из 5) показать все
WTA 2021 (Linz, Austria)
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Син Ю Ванг - Элисон Риске 0:0 1-й сет
Хоккей (10 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Оттава Сенаторс 3:2 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Лос-Анджелес Кингс 2:3 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Флорида Пантерс 7:3 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс 1:2 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Эдмонтон Ойлерс 4:2 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Сент-Луис Блюз 2:3 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Питтсбург Пингвинс 3:2 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Сан-Хосе Шаркс 1:4 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Сиэтл Кракен 4:2 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Анахайм Дакс 2:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Милуоки Бакс 109:118 Окончен
04:00 Юта Джаз - Атланта Хоукс 110:98 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Портленд Трэйл Блэйзерс 117:109 Окончен
Теннис (6 событий из 23) показать все
ATP 2021 (Stockholm, Sweden)
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Педро Мартинез Портеро - Фрэнсис Тиафо 0:2 Окончен
14:55 Артур Риндеркнеч - Йозеф Ковалик 2:0 Окончен
WTA 2021 (Linz, Austria)
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Даниэлле Росе Коллинс - Элисон Ван Уйтванк 2:0 Окончен
17:00 Син Ю Ванг - Элисон Риске 0:0 1-й сет
18:15 Жасмин Паолини - Симона Халеп -:- Запланирован
WTA 2021 (WTA Finals Guadalajara, Mexico, Group Teotihuacan)
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Барбора Крейчикова - Анетт Контавейт -:- Запланирован
Футбол (5 событий из 5) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Россия - Кипр -:- Запланирован
19:00 Азербайджан - Люксембург -:- Запланирован
19:00 Грузия - Швеция -:- Запланирован
21:45 Ирландия - Португалия -:- Запланирован
21:45 Греция - Испания -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 3) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Филадельфия Флайерс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
05:00 Аризона Койотис - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
Баскетбол (15 событий из 15) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Бруклин Нетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
02:30 Хьюстон Рокетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Майами Хит -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Черкасские Мавпы - Харьковские Соколы -:- Запланирован
19:00 Будивельник - Днепр -:- Запланирован

«А потом они хотят, чтобы мы их уважали». Украинские соцсети уничтожили Абраменко после слов о войне с Россией

Олимпийский чемпион попал в скандал
Фристайл
16:38
«А потом они хотят, чтобы мы их уважали». Украинские соцсети уничтожили Абраменко после слов о войне с Россией Послесловие
Александр Абраменко / Фото - Reuters

Как известно, от любви до ненависти один шаг. И если преимущественно эта поговорка ассоциируется с личной жизнью, то в последнее время все чаще ее применяют к украинским спортсменам.

Последнее интервью единственного украинского медалиста Зимних олимпийских игр-2018 Александра Абраменко сайту Трибуна произвело именно такой эффект. Причем шаблон стандартный – спортсмен снова начал говорить о политике, чем вызвал шквал недовольства у общественности.

Приведем несколько цитат. Самая резонансная связана с российско-украинской войной.

«- Для вас неоднозначно, что Россия – агрессор, который захватил Крым и развязал войну на востоке Украины?

– Нет, неоднозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано…

…Не понимаю. Я не политик, военный или дипломат, но что это за войны, которые не прекращаются. Согласен, что были и более длительные войны. Но для меня в принципе непонятно, как можно воевать. Как можно не договориться о чем-то? Тем более с соседями.

Из-за этого сложно давать оценку всему этому, ведь я не знаю сути, правды. Я ничего не знаю, поэтому отвечать тяжело».

Вторая касается общих фото с российскими спортсменами. Абраменко признался, что после завоевания медали вновь сделал бы то же самое, что и в Пхенчхане, когда он сфотографировался вместе с россиянином Ильей Буровым, завоевавшим серебро.

«Да. Ну а как? К этому можно подойти с разной стороны. Понятно, что он из страны, которая плохо относится к нашей стране. И то вопросов еще очень много по этому поводу, всю жизнь можно дискутировать».

При этом Абраменко отметил, что телевизору не верит, а всю информацию берет из Youtube, но все равно не знает, кому верить.

«Я не наблюдаю, что за канал. В любом случае считаю, что там надурить человека очень тяжело. Сразу видно, это неправда или правда. Ты чувствуешь по тому, как человек это преподносит. А по телевизору непонятно, там работают профессионалы. Хотя я не интересуюсь сильно этой ситуацией. Восьмой год уже не могут решить вопрос. Не понимаю, что происходит».

Александр Абраменко / Фото - AP
Александр Абраменко / Фото - AP

Украинские соцсети взорвались. Одним из первых на это интервью традиционно отреагировал общественный активист Сергей Стерненко.

«Еще один наш олимпиец Александр Абраменко решил показать свою глупость.

Он поддержал обнимания другой спортсменки Магучих с капитаном ВС РФ Лацискене и заявил, что не знает о войне в Украине, и сочувствует также и россиянам.

А потом такие, как он, хотят, чтобы мы их уважали. Хотя они не имеют уважения к украинцам».

Это мнение поддерживают много остальных пользователей соцсетей.

«Не то чтобы меня слишком удивляли мнения и позиции украинских спортсменов, но эти цитаты прямо христоматийный пример как информационной войны, так и отсутствия критического мышления.

Олимпийский чемпион Александр Абраменко вообще не смотрит телевизор, но…

Может быть, хотя бы для спортсменов-призеров необходимо НОК подготовить спецкурс по истории Украины?!

Хотя бы за период с 2010 г. до наших дней».

«Я не знаю, кто им вкладывает это в голову. То ли это спланированная операция российских спецслужб, то ли просто собственная глупость и необразованность. Но мне каждый раз грустно, когда вижу такие интервью известных украинцев.

Нужна ли нам такая «гордость страны» как Абраменко, Усик и другие спортсмены, которые по своей популярности сознательно или бессознательно подыгрывают врагу, транслируя на многотысячную аудиторию эти месседжи?»

«Почему большой спорт это не о воспитании, а тем более не о национально-патриотическом воспитании.

​То, что Россия – агрессор, не однозначно. То, что я вижу и мне рассказывают, правда ли это? - олимпийский чемпион Абраменко

Первый олимпийский чемпион Украины по фристайлу Александр Абраменко заявил, что не считает РФ агрессором и назвал «неоднозначной» ситуацию с оккупацией Крыма и войной на Донбассе».

«Александру Абраменко 33 года. Это поколение, росшее уже после совка.

Критическое мышление и способность анализировать информацию у человека отсутствуют абсолютно.

Что я могу сказать? Мы еще доооолго будем разгребать все это дерьмо. Очень долго. Потому что пользоваться мозгами люди категорически отказываются.

P.S. По-моему, то, что он не ходит на выборы, – это прекрасно! И не надо, Саша, не надо!!! Держись этой линии до последнего!»

«Никогда такого не было, и вот снова.

Абсолютно руснявый олимпиец Абраменко, месяц назад поддерживавший кровавую Олимпиаду в Пекине и Компартию КНР, не считает российскую агрессию в Украине однозначной».

«Расскажите долб**бу о войнах, которые длились десятки и даже сотню лет.

Александр Абраменко, первый украинский олимпийский чемпион по фристайлу».

«Олимпийский чемпион Александр Абраменко, очень любящий обниматься с россиянами, не смог дать четкую оценку действиям России в Крыму и на востоке нашей страны. Оно неудивительно, кстати, такие факапы уже как спортивная традиция».

Кажется, это уже становится неприятной тенденцией, и количество именитых украинских спортсменов, которые становятся фигурантами подобных скандалов, только возрастает. Причем чужой опыт никого почему-то не учит.

Однако в такой сложной ситуации однозначно можно сказать одно – спортсменам нужно быть любимыми и обожаемыми на родине, которую они представляют. Иначе смысл их выступлений и стараний очень серьезно нивелируется. И это уже повод подумать им самим.

А что вы скажете об этой ситуации? Пишите в комментарии.

Александр Черненко
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Теги

Александр Абраменко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Абраменко – о войне на Донбассе: «Мне кажется, что это все спланировано»
Абраменко – о войне на Донбассе: «Мне кажется, что это все спланировано»
Фристайл
11:20
1
Абраменко: «Олимпиада в Пекине будет последней для меня»
Абраменко: «Олимпиада в Пекине будет последней для меня»
Фристайл
9 ноября 16:57
Тренер олимпийского чемпиона Абраменко рассказал, как проходит подготовка к Олимпиаде-2022
Тренер олимпийского чемпиона Абраменко рассказал, как проходит подготовка к Олимпиаде-2022
Olympics Пекин-2022
29 октября 10:59

Новости: Фристайл

«А потом они хотят, чтобы мы их уважали». Украинские соцсети уничтожили Абраменко после слов о войне с Россией
Послесловие
«А потом они хотят, чтобы мы их уважали». Украинские соцсети уничтожили Абраменко после слов о войне с Россией
16:38
Абраменко – о войне на Донбассе: «Мне кажется, что это все спланировано»
Абраменко – о войне на Донбассе: «Мне кажется, что это все спланировано»
11:20
Абраменко: «Олимпиада в Пекине будет последней для меня»
Абраменко: «Олимпиада в Пекине будет последней для меня»
9 ноября 16:57
В Тернополе строят первый в Украине всесезонный трамплин для лыжного фристайла
В Тернополе строят первый в Украине всесезонный трамплин для лыжного фристайла
2 ноября 14:37
Тренер олимпийского чемпиона Абраменко рассказал, как проходит подготовка к Олимпиаде-2022
Тренер олимпийского чемпиона Абраменко рассказал, как проходит подготовка к Олимпиаде-2022
Пекин-2022
29 октября 10:59
«Иногда думаешь: «Вот бы гранату вам туда бросить». Александр Абраменко – о судействе, травмах и золоте Олимпиады
Эксклюзив
«Иногда думаешь: «Вот бы гранату вам туда бросить». Александр Абраменко – о судействе, травмах и золоте Олимпиады
Токио-2020
13 августа 08:26
Абраменко: «Можно сказать, что в Украине из зимних видов спорта только биатлон и фристайл»
Эксклюзив Абраменко: «Можно сказать, что в Украине из зимних видов спорта только биатлон и фристайл»
12 августа 19:02
19-летний Котовский получил награду «Новичок года»
19-летний Котовский получил награду «Новичок года»
14 марта 18:45
Абраменко стал 5-м на последнем этапе Кубка мира
Абраменко стал 5-м на последнем этапе Кубка мира
13 марта 17:08
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
5
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
5
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
1
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
2
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
Все новости

Анонсы

«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
20:35
Лига чемпионов. «Тенерифе» – «Прометей». Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. «Тенерифе» – «Прометей». Трансляция на XSPORT
21:30
Евробаскет-2023. Квалификация. Украина – Франция. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Евробаскет-2023. Квалификация. Украина – Франция. Видео трансляция на XSPORT
11 ноября 19:00
Товарищеский матч. Украина – Болгария. Онлайн трансляция
WEB
Товарищеский матч. Украина – Болгария. Онлайн трансляция
11 ноября 19:30
Экстра-лига. «Продэксим» – ХИТ. Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Продэксим» – ХИТ. Видео трансляция
12 ноября 16:00
Экстра-лига. «Сумы» – «ДЕ Трейдинг». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Сумы» – «ДЕ Трейдинг». Видео трансляция
12 ноября 17:00
Фильм «Мирный воин»
TV
Фильм «Мирный воин»
12 ноября 23:25
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
13 ноября 10:50
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Энергия». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Энергия». Видео трансляция
13 ноября 13:00
Суперлига. «Будивельник» — «Харьковские Соколы». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Будивельник» — «Харьковские Соколы». Видео трансляция
13 ноября 14:00
Давид Бенавидес vs Кирон Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Давид Бенавидес vs Кирон Дэвис. Онлайн трансляция
14 ноября 05:30
Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция
WEB
Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция
14 ноября 06:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
14 ноября 13:55
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
14 ноября 15:00
Евробаскет-2023. Квалификация. Финляндия – Украина. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Евробаскет-2023. Квалификация. Финляндия – Украина. Видео трансляция на XSPORT
14 ноября 17:00
Суперлига. «Николаев» — «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Николаев» — «Прометей». Видео трансляция
14 ноября 17:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
14 ноября 19:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00