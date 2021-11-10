«А потом они хотят, чтобы мы их уважали». Украинские соцсети уничтожили Абраменко после слов о войне с Россией

Олимпийский чемпион попал в скандал

Послесловие

Александр Абраменко / Фото - Reuters

Как известно, от любви до ненависти один шаг. И если преимущественно эта поговорка ассоциируется с личной жизнью, то в последнее время все чаще ее применяют к украинским спортсменам.

Последнее интервью единственного украинского медалиста Зимних олимпийских игр-2018 Александра Абраменко сайту Трибуна произвело именно такой эффект. Причем шаблон стандартный – спортсмен снова начал говорить о политике, чем вызвал шквал недовольства у общественности.

Приведем несколько цитат. Самая резонансная связана с российско-украинской войной.

«- Для вас неоднозначно, что Россия – агрессор, который захватил Крым и развязал войну на востоке Украины? – Нет, неоднозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано… …Не понимаю. Я не политик, военный или дипломат, но что это за войны, которые не прекращаются. Согласен, что были и более длительные войны. Но для меня в принципе непонятно, как можно воевать. Как можно не договориться о чем-то? Тем более с соседями. Из-за этого сложно давать оценку всему этому, ведь я не знаю сути, правды. Я ничего не знаю, поэтому отвечать тяжело».

Вторая касается общих фото с российскими спортсменами. Абраменко признался, что после завоевания медали вновь сделал бы то же самое, что и в Пхенчхане, когда он сфотографировался вместе с россиянином Ильей Буровым, завоевавшим серебро.

«Да. Ну а как? К этому можно подойти с разной стороны. Понятно, что он из страны, которая плохо относится к нашей стране. И то вопросов еще очень много по этому поводу, всю жизнь можно дискутировать».

При этом Абраменко отметил, что телевизору не верит, а всю информацию берет из Youtube, но все равно не знает, кому верить.

«Я не наблюдаю, что за канал. В любом случае считаю, что там надурить человека очень тяжело. Сразу видно, это неправда или правда. Ты чувствуешь по тому, как человек это преподносит. А по телевизору непонятно, там работают профессионалы. Хотя я не интересуюсь сильно этой ситуацией. Восьмой год уже не могут решить вопрос. Не понимаю, что происходит».

Александр Абраменко / Фото - AP Александр Абраменко / Фото - AP

Украинские соцсети взорвались. Одним из первых на это интервью традиционно отреагировал общественный активист Сергей Стерненко.

«Еще один наш олимпиец Александр Абраменко решил показать свою глупость. Он поддержал обнимания другой спортсменки Магучих с капитаном ВС РФ Лацискене и заявил, что не знает о войне в Украине, и сочувствует также и россиянам. А потом такие, как он, хотят, чтобы мы их уважали. Хотя они не имеют уважения к украинцам».

Это мнение поддерживают много остальных пользователей соцсетей.

«Не то чтобы меня слишком удивляли мнения и позиции украинских спортсменов, но эти цитаты прямо христоматийный пример как информационной войны, так и отсутствия критического мышления. Олимпийский чемпион Александр Абраменко вообще не смотрит телевизор, но… Может быть, хотя бы для спортсменов-призеров необходимо НОК подготовить спецкурс по истории Украины?! Хотя бы за период с 2010 г. до наших дней».

«Я не знаю, кто им вкладывает это в голову. То ли это спланированная операция российских спецслужб, то ли просто собственная глупость и необразованность. Но мне каждый раз грустно, когда вижу такие интервью известных украинцев. Нужна ли нам такая «гордость страны» как Абраменко, Усик и другие спортсмены, которые по своей популярности сознательно или бессознательно подыгрывают врагу, транслируя на многотысячную аудиторию эти месседжи?»

«Почему большой спорт это не о воспитании, а тем более не о национально-патриотическом воспитании. ​То, что Россия – агрессор, не однозначно. То, что я вижу и мне рассказывают, правда ли это? - олимпийский чемпион Абраменко Первый олимпийский чемпион Украины по фристайлу Александр Абраменко заявил, что не считает РФ агрессором и назвал «неоднозначной» ситуацию с оккупацией Крыма и войной на Донбассе».

«Александру Абраменко 33 года. Это поколение, росшее уже после совка. Критическое мышление и способность анализировать информацию у человека отсутствуют абсолютно. Что я могу сказать? Мы еще доооолго будем разгребать все это дерьмо. Очень долго. Потому что пользоваться мозгами люди категорически отказываются. P.S. По-моему, то, что он не ходит на выборы, – это прекрасно! И не надо, Саша, не надо!!! Держись этой линии до последнего!»

«Никогда такого не было, и вот снова. Абсолютно руснявый олимпиец Абраменко, месяц назад поддерживавший кровавую Олимпиаду в Пекине и Компартию КНР, не считает российскую агрессию в Украине однозначной».

Ніколи такого не було, і от знову.



Абсолютно руснявий олімпієць Абраменко, що місяць тому підтримував криваву Олімпіаду в Пекіні та Компартію КНР, не вважає російську агресію в Україні однозначною.



Раніше він робив спільні фото з росіянами на Олімпіаді 2018 року. pic.twitter.com/l1goMplTdo — Arthur Kharytonov (@ArthurKei_UA) November 10, 2021

«Расскажите долб**бу о войнах, которые длились десятки и даже сотню лет. Александр Абраменко, первый украинский олимпийский чемпион по фристайлу».

розкажіть довбойобу про війни, які тривали десятки і навіть сотню років



Олександр Абраменко, перший український олімпійський чемпіон по фрістайлу. @sternenko, виручай pic.twitter.com/2q8ddbSpto — ашшур. (@ashur314) November 10, 2021

«Олимпийский чемпион Александр Абраменко, очень любящий обниматься с россиянами, не смог дать четкую оценку действиям России в Крыму и на востоке нашей страны. Оно неудивительно, кстати, такие факапы уже как спортивная традиция».

"Для мене неоднозначно, що Росія – агресор"

Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко, який дуже любить обійматися з росіянами, не зміг дати чіткої оцінки діям Росії в Криму та на сході нашої країни. Воно й не дивно, до речі, такі факапи вже як спортивна традиція. pic.twitter.com/CclNvRotvC — Highlander Freeman (@highlander_free) November 9, 2021

Кажется, это уже становится неприятной тенденцией, и количество именитых украинских спортсменов, которые становятся фигурантами подобных скандалов, только возрастает. Причем чужой опыт никого почему-то не учит.

Однако в такой сложной ситуации однозначно можно сказать одно – спортсменам нужно быть любимыми и обожаемыми на родине, которую они представляют. Иначе смысл их выступлений и стараний очень серьезно нивелируется. И это уже повод подумать им самим.

А что вы скажете об этой ситуации? Пишите в комментарии.