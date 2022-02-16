Аблаев: «Четыре года готовились, чтобы выиграть командные соревнования, но не смогли выступить»

Главный тренер сборной Украины по фристайлу Энвер Аблаев в эфире «UA:Перший» после олимпийского серебра Александра Абраменко не стал кривить душой и признался, что рассчитывал на медаль и в командных соревнованиях по лыжной акробатике.

Сборная Украины пропустила командные соревнования из-за коронавируса у трех фристайлистов:

Я до сих пор все равно не могу отойти от командных соревнований. Три дня было очень тяжело, я был сам не свой. На мне лица не было. Ко мне, практически, никто не подходил, потому что видели, насколько это все было у меня написано на лице.

Потому что четыре года я каждый день просыпался с мыслями о том, чтобы приехать на эти соревнования и выиграть именно первые командные соревнования на Олимпийских играх. Это было очень важно. Но, к сожалению, никто такого не ожидал. Пандемия начала косить всех наших спортсменов. Мы приехали из Америки сюда здоровые полностью, первые четыре дня прошли на ура, а потом буквально за два дня до старта начали показывать положительные тесты. Это просто выбило все из-под ног у меня. Я был действительно разочарован.

У нас есть молодежь. Она выросла за эти три с половиной года. Мы за это время сделали невероятное. Потому что довести не просто до Олимпийских игр, а довести в конкурентноспособной форме, практически каждого, чтобы каждый мог бороться за медаль….

Да Диме Котовскому немного не повезло в полуфинале. С девочками немножко сложнее, но они уже у нас есть, они тоже растут. И я очень надеюсь, что на следующих Олимпийским играм мы все-таки расквитаемся».