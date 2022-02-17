Видео медального прыжка Абраменко на Олимпиаде-2022
Абраменко: «Для меня это серебро практически как золотая медаль»
Украинец стал вице-чемпионом в лыжной акробатике
10:43
Фото: НОК Украины
Двукратный призер Олимпийских игр в фристайле Александр Абраменко в интервью НОК Украины высказался о завоеванном серебре Игр в Пекине:
Для меня это серебро практически как золотая медаль. После золота в Пхёнчане очень сильно ощущал ответственность, так как в Пекине я соревновался как действующий олимпийский чемпион. Очень волновался, хотел показать, что я не случайно добыл награду в 2018-м году и я очень счастлив, что доказал в первую очередь самому себе, что я могу хорошо прыгать.
На прошлой Олимпиаде три сальто с пятью винтами прыгали человек 5 максимум, а уже на этих Играх я насчитал 13 спортсменов, которые могли успешно выполнить такие прыжки.
Напомним, что после соревнований украинца обнял представитель ОКР.
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