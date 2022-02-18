Абраменко: «Ночь была тяжелая, потому что столько адреналина и эмоций»
Абраменко: «Дорогая Украина! Эта медаль для тебя!»
Фристайлист в своих соцсетях высказался о серебре Игра-2022 в Пекине
07:59
Фото: Getty Images
Фристайлист Александр Абраменко в своих соцсетях прокомментировал важность завоевания серебра Олимпийских игр-2022 в лыжной акробатике:
Дорогая Украина! Эта медаль для тебя! Для каждого из вас, кто рядом физически и ментально! Искренне делю это серебро со всем тренерским и административным составом сборной. Также с партнерами по команде, которые стимулировали, несмотря ни на что, становиться лучше. Уверен, что уже в ближайшее время ребята будут занимать призовые места на международных соревнованиях. Я буду помогать им такой же поддержкой, которую они оказали мне вчера.
Невероятное количество поздравлений с медалью получил от знакомых и незнакомых людей. Спасибо каждому из Вас, это помогло мне на склоне. Я чувствовал ваши взволнованные глаза и сжатые кулаки перед моими прыжками.
А еще все мы – члены Олимпийской сборной Украины следим за происходящим сейчас на Родине и знаем, как нелегко каждому украинцу. Завоевать медаль в «День Единения» – для меня было особенно важно.
Напомним, что Абраменко стал самым титулованным украинцем в истории Зимних Олимпиад.
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