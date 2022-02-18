Абраменко: «Дорогая Украина! Эта медаль для тебя!»

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Фристайлист Александр Абраменко в своих соцсетях прокомментировал важность завоевания серебра Олимпийских игр-2022 в лыжной акробатике:

Невероятное количество поздравлений с медалью получил от знакомых и незнакомых людей. Спасибо каждому из Вас, это помогло мне на склоне. Я чувствовал ваши взволнованные глаза и сжатые кулаки перед моими прыжками.

А еще все мы – члены Олимпийской сборной Украины следим за происходящим сейчас на Родине и знаем, как нелегко каждому украинцу. Завоевать медаль в «День Единения» – для меня было особенно важно.