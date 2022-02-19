Отец Абраменко – о медальном прыжке сына: «Он его пробовал несколько раз, но ни разу в ноги не приземлился»
Абраменко: «Если сейчас в Украине не появится база для фристайлистов, то я уже не знаю что делать»
Титулованный спортсмен – о серебре на Играх в Пекине-2022
13:05
Александр Абраменко / Фото - Getty ImagesСеребряный призер Игр в Пекине-2022 по фристайлу Александр Абраменко поделился эмоциями после завоевания очередной медали на Олимпиаде, а также высказался о развитии зимних видов спорта в Украине.
«Это очень сложная для меня медаль, потому что сложно соревноваться на Олимпийских играх из-за сумасшедшей ответственности. Хочешь показать максимальный результат и завоевать награду, а когда ты действующий Олимпийский чемпион, еще сложнее становится. Очень важно, что мне удалось взять, хоть и серебряную медаль, но это подтверждение моего мастерства».
«Я думал, что уже после Игр в Пхенчхане-2018 появится олимпийская база для фристайлистов, но что-то пошло не по плану. Может хоть сейчас появится, но если не появится, то я уже не знаю что делать».
«В будущем я бы хотел открыть школу фристайла и передавать свой опыт и мастерство подрастающему поколению».
Напомним, Абраменко с пятым результатом (123, 53 балла) квалифицировался в финал-2. Там украинец прыгал вторым, допустив ошибку при приземлении, за что получил 116.50 балла. Но несмотря на это, превзойти Абраменко сумел только китаец Ци Гуанпу (129).
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