Абраменко: «Если сейчас в Украине не появится база для фристайлистов, то я уже не знаю что делать»

Титулованный спортсмен – о серебре на Играх в Пекине-2022

Александр Абраменко / Фото - Getty Images Серебряный призер Игр в Пекине-2022 по фристайлу Александр Абраменко поделился эмоциями после завоевания очередной медали на Олимпиаде, а также высказался о развитии зимних видов спорта в Украине.



«Это очень сложная для меня медаль, потому что сложно соревноваться на Олимпийских играх из-за сумасшедшей ответственности. Хочешь показать максимальный результат и завоевать награду, а когда ты действующий Олимпийский чемпион, еще сложнее становится. Очень важно, что мне удалось взять, хоть и серебряную медаль, но это подтверждение моего мастерства».



«Я думал, что уже после Игр в Пхенчхане-2018 появится олимпийская база для фристайлистов, но что-то пошло не по плану. Может хоть сейчас появится, но если не появится, то я уже не знаю что делать».



«В будущем я бы хотел открыть школу фристайла и передавать свой опыт и мастерство подрастающему поколению».



Напомним, Абраменко с пятым результатом (123, 53 балла) квалифицировался в финал-2. Там украинец прыгал вторым, допустив ошибку при приземлении, за что получил 116.50 балла. Но несмотря на это, Ци Гуанпу (129). Серебряный призер Игр в Пекине-2022 по фристайлуподелился эмоциями после завоевания очередной медали на Олимпиаде, а также высказался о развитии зимних видов спорта в Украине.Напомним, Абраменко с пятым результатом (123, 53 балла) квалифицировался в финал-2. Там украинец прыгал вторым, допустив ошибку при приземлении, за что получил 116.50 балла. Но несмотря на это, превзойти Абраменко сумел только китаец (129).

Владимир Кириченко