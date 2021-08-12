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Абраменко: «Можно сказать, что в Украине из зимних видов спорта только биатлон и фристайл»

Олимпийский чемпион недоволен распределением финансирования  
Фристайл
19:02
Абраменко: «Можно сказать, что в Украине из зимних видов спорта только биатлон и фристайл» Эксклюзив
Александр Абраменко / Фото: НОК

Единственный украинский чемпион зимних Олимпийских игр Александр Абраменко в эксклюзивном интервью XSPORT рассказал о финансовом обеспечение зимних видов спорта.

Скажи, как так: условий нет, а результат есть? Ты выиграл все – медаль Олимпиады, медаль чемпионата мира, хрустальный глобус Кубка мира. Как так?

Потому что на фристайл тратятся огромные деньги. Государство тратит деньги на нашу подготовку. Повезло, что у нас результат был лучше, чем у остальных зимних видов спорта. Можно сказать, что у нас только биатлон и фристайл.

Мы постоянно показывали результат: в финалы попадали, близко к подиуму были, призовые места занимали. Поэтому и финансирование давали. Но это чудо, что, допустим, я пришел, один спортсмен, меня взяли на сбор и у меня все получилось – до олимпийского золота допрыгался. Это чудо.

На самом деле, это так не работает. Если мы будем по той же схеме работать, то это как в казино, как в рулетку играть: ставку на одного спортсмена и все.

Да и вообще на фристайл тратятся огромнейшие деньги. Я когда услышал общую сумму, когда еще Жданов был министром спорта, то у меня челюсть упала на пол – это было 28 миллионов гривен. Я понимаю, что это не чисто на меня, это на всю структуру. Но можно ведь сэкономить. Построив базу в Украине.

База – и уже будут заниматься не 20, а 220 человек. И из них по-любому найдется кто-то талантливый, работоспособный. А так – взяли спортсмена, вывезли его за границу, а он посмотрел и сказал: «Та нет, я не хочу, боюсь, это не мое». А деньги уже потрачены – результата нет. Это глупо.

Напомним, что главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал о подготовке к Пекину-2022.

Источник: XSPORT.ua Олег Шумейко-младший
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