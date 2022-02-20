Абраменко: «Не то, что я не рад серебру Пекина-2022, но своим прыжком я не сильно доволен»

Фристайлист завоевал единственную для Украины медаль на Зимних ОИ-2022

Фото: НОК Украины

Фристайлист Александр Абраменко поделился мнением о своем выступлении на Олимпиаде-2022, где он завоевал серебро в лыжной акробатике.



Вы совершили прыжок, который не выполняли раньше вообще. Это три оборота с пятью винтами. Как вы решили, что именно на этих Олимпийских играх нужно сделать?

На самом деле после Кореи, после золота, когда я приехал и решил готовиться к следующим Олимпийским играм в Пекине, я знал, что если я хочу хотя бы попасть на пьедестал в Пекине, мне понадобится какой-нибудь прыжок с пятью винтами. Так что я это уже знал и планировал его готовить, но на тренировках, конечно, были у меня проблемы с этим прыжком, не подчинялся он мне очень долго, но я работал и верил, что тогда, когда потребуется, я смогу его сделать. так это случилось, что я его подготовил только под открытие Олимпиады. Сделал я, вероятно, прыжков 10, из которых приземлился, наверное, 4-5 раз.

Испытывали ли страх перед прыжком?

Конечно. И страх, и волнение. Это очень отвлекало от того, что тебе нужно сделать. Поэтому сложно было с собой справиться, но удалось. Конечно, удалось не все. Я хотел совершить этот прыжок идеально и получить от судей, наверное, баллов за 130. Но допустил ошибку на приземлении, и они мне, конечно, сняли баллы. На самом деле своим прыжком я не сильно доволен. Но этого хватило, чтобы занять второе место. То есть я имею в виду не то, что я не рад серебру. Я не рад, что у меня не получилось сделать идеальный прыжок.

Напомним, что благодаря награде Абраменко сборная Украины завершила Игры в топ-25 медального зачета.