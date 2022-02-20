Абраменко: «Не то, что я не рад серебру Пекина-2022, но своим прыжком я не сильно доволен»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 18
Сейчас 1
Сегодня 16
Завтра 4
Развернуть Свернуть
Футбол (15 событий из 22) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Окончен
17:00 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Окончен
17:00 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Окончен
17:00 Ливерпуль - Норвич 3:1 Окончен
17:00 Арсенал - Брентфорд 2:1 Окончен
19:30 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Ланс - Лион 1:1 Окончен
22:00 Нант - ПСЖ 3:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Штутгарт - Бохум 1:1 Окончен
16:30 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Сампдория - Эмполи 2:0 Окончен
19:00 Рома - Верона 2:2 Окончен
21:45 Салернитана - Милан 2:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Осасуна - Атлетико 0:3 Окончен
22:00 Реал - Алавес 3:0 Окончен
Хоккей (3 события из 7) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Донбасс - Альтаир 10:0 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Чикаго Блэкхокс - Даллас Старз 0:1 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингс 3:4 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Краматорск 2:1 Идёт
Футбол (12 событий из 20) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:0 Запланирован
18:30 Вулверхэмптон - Лестер -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лорьян - Монпелье 0:0 Запланирован
18:05 Бордо - Монако -:- Запланирован
21:45 Марсель - Клермон -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бавария - Гройтер Фюрт -:- Запланирован
18:30 Боруссия Дортмунд - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
20:30 Герта - РБ Лейпциг -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Фиорентина - Аталанта 1:0 Окончен
19:00 Интер - Сассуоло -:- Запланирован
21:45 Удинезе - Лацио -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Валенсия - Барселона -:- Запланирован
Хоккей (4 события из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Краматорск 2:1 Идёт
17:00 СК Сокол - Мариуполь -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Сент-Луис Блюз 3:6 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Лос-Анджелес Кингс 3:5 Окончен
Футбол (2 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Кальяри - Наполи -:- Запланирован
22:00 Болонья - Специя -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Краматорск -:- Запланирован
19:30 Мариуполь - Донбасс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
15:05
Брюс Ли: Рождение дракона. Художественный фильм
15:25
live
Волейбол. Кубок Украины-Дмарт. Женщины. Финал четырех. Финал. Прометей - Химик. Прямая трансляция

Абраменко: «Не то, что я не рад серебру Пекина-2022, но своим прыжком я не сильно доволен»

Фристайлист завоевал единственную для Украины медаль на Зимних ОИ-2022
Olympics Пекин-2022
15:42
Абраменко: «Не то, что я не рад серебру Пекина-2022, но своим прыжком я не сильно доволен»
Фото: НОК Украины

Фристайлист Александр Абраменко поделился мнением о своем выступлении на Олимпиаде-2022, где он завоевал серебро в лыжной акробатике.

Вы совершили прыжок, который не выполняли раньше вообще. Это три оборота с пятью винтами. Как вы решили, что именно на этих Олимпийских играх нужно сделать?

На самом деле после Кореи, после золота, когда я приехал и решил готовиться к следующим Олимпийским играм в Пекине, я знал, что если я хочу хотя бы попасть на пьедестал в Пекине, мне понадобится какой-нибудь прыжок с пятью винтами. Так что я это уже знал и планировал его готовить, но на тренировках, конечно, были у меня проблемы с этим прыжком, не подчинялся он мне очень долго, но я работал и верил, что тогда, когда потребуется, я смогу его сделать. так это случилось, что я его подготовил только под открытие Олимпиады. Сделал я, вероятно, прыжков 10, из которых приземлился, наверное, 4-5 раз.

Испытывали ли страх перед прыжком?

Конечно. И страх, и волнение. Это очень отвлекало от того, что тебе нужно сделать. Поэтому сложно было с собой справиться, но удалось. Конечно, удалось не все. Я хотел совершить этот прыжок идеально и получить от судей, наверное, баллов за 130. Но допустил ошибку на приземлении, и они мне, конечно, сняли баллы. На самом деле своим прыжком я не сильно доволен. Но этого хватило, чтобы занять второе место. То есть я имею в виду не то, что я не рад серебру. Я не рад, что у меня не получилось сделать идеальный прыжок.

Напомним, что благодаря награде Абраменко сборная Украины завершила Игры в топ-25 медального зачета.

Источник: suspilne.media Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Абраменко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Украина завершила Олимпийские игры-2022 с одной медалью Абраменко
Украина завершила Олимпийские игры-2022 с одной медалью Абраменко
Olympics Пекин-2022
09:45
Абраменко: «Если сейчас в Украине не появится база для фристайлистов, то я уже не знаю что делать»
Абраменко: «Если сейчас в Украине не появится база для фристайлистов, то я уже не знаю что делать»
Olympics Пекин-2022
19 февраля 13:05
1
Отец Абраменко – о медальном прыжке сына: «Он его пробовал несколько раз, но ни разу в ноги не приземлился»
Отец Абраменко – о медальном прыжке сына: «Он его пробовал несколько раз, но ни разу в ноги не приземлился»
Olympics Пекин-2022
19 февраля 07:35
Абраменко: «Занимаясь спортом всю жизнь, я никогда не верил в себя»
Абраменко: «Занимаясь спортом всю жизнь, я никогда не верил в себя»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 17:52
Россиянин Буров: «Абраменко не говорил, чтобы я к нему не подходил, но просил быть аккуратней»
Россиянин Буров: «Абраменко не говорил, чтобы я к нему не подходил, но просил быть аккуратней»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 17:35
1
Президент МОК: «Мне запомнился момент, когда украинец Абраменко и Буров из ОКР вместе праздновали после выступления»
Президент МОК: «Мне запомнился момент, когда украинец Абраменко и Буров из ОКР вместе праздновали после выступления»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 08:58

Новости: Фристайл

Абраменко: «Не то, что я не рад серебру Пекина-2022, но своим прыжком я не сильно доволен»
Абраменко: «Не то, что я не рад серебру Пекина-2022, но своим прыжком я не сильно доволен»
Пекин-2022
15:42
Абраменко: «Если сейчас в Украине не появится база для фристайлистов, то я уже не знаю что делать»
Абраменко: «Если сейчас в Украине не появится база для фристайлистов, то я уже не знаю что делать»
Пекин-2022
19 февраля 13:05
Новозеландский фристайлист Нико Портеус стал чемпионом Пекина-2022 в хаф-пайпе
Новозеландский фристайлист Нико Портеус стал чемпионом Пекина-2022 в хаф-пайпе
Пекин-2022
19 февраля 08:58
Россиянин Буров: «Абраменко не говорил, чтобы я к нему не подходил, но просил быть аккуратней»
Россиянин Буров: «Абраменко не говорил, чтобы я к нему не подходил, но просил быть аккуратней»
Пекин-2022
18 февраля 17:35
Уже третья медаль Пекина-2022. Эйлин Гу стала двукратной олимпийской чемпионкой
Уже третья медаль Пекина-2022. Эйлин Гу стала двукратной олимпийской чемпионкой
Пекин-2022
18 февраля 08:26
Абраменко: «Дорогая Украина! Эта медаль для тебя!»
Абраменко: «Дорогая Украина! Эта медаль для тебя!»
Пекин-2022
18 февраля 07:59
Абраменко: «Ночь была тяжелая, потому что столько адреналина и эмоций»
Абраменко: «Ночь была тяжелая, потому что столько адреналина и эмоций»
Пекин-2022
17 февраля 15:48
Абраменко: «Очень рад, что добыл долгожданную для всех украинцев награду»
Абраменко: «Очень рад, что добыл долгожданную для всех украинцев награду»
Пекин-2022
17 февраля 14:52
Абраменко: «Я слышал о проклятие знаменосца, но очень хотел на открытии Олимпиады-2022 пронести флаг Украины»
Абраменко: «Я слышал о проклятие знаменосца, но очень хотел на открытии Олимпиады-2022 пронести флаг Украины»
17 февраля 11:28
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
Все новости