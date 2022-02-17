Абраменко: «Очень рад, что добыл долгожданную для всех украинцев награду»
Абраменко: «Ночь была тяжелая, потому что столько адреналина и эмоций»
Александр отметил работу всей команды на ОИ-2022
15:48
Александр Абраменко
Украинский фристайлист Александр Абраменко высказался о своем выигранном серебре на Олимпийских играх в Пекине.
«Ночь была тяжелая, потому что столько адреналина и эмоций, чтобы не мог спать наверняка до 4 утра. Поэтому не выспались, но эти эмоции – они прекрасны, все как всегда хорошо. И есть время восстановиться. Моя медаль – это работа всей команды, всей сборной».
Напомним, ранее украинец стал первым двукратным призером зимних Олимпиад из Украины.
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