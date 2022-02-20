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Абраменко – о пропуске командных соревнований Пекина-2022: «Тесты на коронавирус не дают четких результатов»

Украинцы не выступили в дисциплине, где имели хорошие шансы на медаль
Olympics Пекин-2022
16:25
Абраменко – о пропуске командных соревнований Пекина-2022: «Тесты на коронавирус не дают четких результатов»
Фото: НОК Украины

Двукратный призер Олимпийских игр Александр Абраменко рассказал о ситуации с пропуском командных соревнований в лыжной акробатике на Олимпиаде-2022:

В Олимпийской деревне все очень строго. Каждый день не сдаем тесты на коронавирус. Здесь нет четких результатов: отрицательный или положительный. Здесь еще может быть нейтральный, который оценивают по каким-то процентам.

И если ты два раза покажешь результат, который немного ниже отметки, которую они обозначили, тебя посадят на карантин, даже если у тебя нет никаких симптомов. И так случилось, что практически вся наша команда за несколько дней до командных соревнований ушла на карантин, хотя некоторые спортсмены показывали, что у них нет никаких симптомов, но были плохие результаты тестов.

Абраменко также называл тесты на COVID-19 легким способом манипулирования.

Источник: suspilne.media Олег Шумейко-младший
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Александр Абраменко коронавирус

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