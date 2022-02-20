Абраменко – о пропуске командных соревнований Пекина-2022: «Тесты на коронавирус не дают четких результатов»

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Двукратный призер Олимпийских игр Александр Абраменко рассказал о ситуации с пропуском командных соревнований в лыжной акробатике на Олимпиаде-2022:



И если ты два раза покажешь результат, который немного ниже отметки, которую они обозначили, тебя посадят на карантин, даже если у тебя нет никаких симптомов. И так случилось, что практически вся наша команда за несколько дней до командных соревнований ушла на карантин, хотя некоторые спортсмены показывали, что у них нет никаких симптомов, но были плохие результаты тестов.