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Абраменко – о войне на Донбассе: «Мне кажется, что это все спланировано»

Фристайлист не понимает, как это может длиться уже восьмой год

Фристайл
11:20
Абраменко – о войне на Донбассе: «Мне кажется, что это все спланировано»
Александр Абраменко / Фото: НОК Украины

Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко рассказал о взаимоотношениях между Украиной и Россией.

«Нет, неоднозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано.

И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы…

Однозначно, это как в 42-м году, во время Великой Отечественной войны. Хотя тоже, никто ж правды не скажет – из-за чего, как, кто на какой стороне, кого поддерживал…

Я все скептически воспринимаю. Не знаю, кому верить. Понятно, что когда показывают, что творится в АТО, меня злость берет. Но я адекватный человек. Если меня во дворе покусает одна собака, я ж не буду потом всех отстреливать...

Новости вообще не смотрю. Да и телевизор. В основном всю информацию беру из ютуба. Я не наблюдаю, что за канал. В любом случае считаю, что там надурить человека очень тяжело. Сразу видно, это неправда или правда. Ты чувствуешь по тому, как человек это преподносит. А по телевизору непонятно, там работают профессионалы.

Хотя я не интересуюсь сильно этой ситуацией. Восьмой год уже не могут решить вопрос. Не понимаю, что происходит.

Война? И никто победить не может? Не понимаю. Я не политик, военный или дипломат, но что это за войны, которые не прекращаются. Согласен, что были и более длительные войны. Но для меня в принципе непонятно, как можно воевать. Как можно не договориться о чем-то? Тем более с соседями.

Из-за этого сложно давать оценку всему этому, ведь я не знаю сути, правды. Я ничего не знаю, поэтому отвечать тяжело».

Напомним, ранее Абраменко заявил, что Олимпийские игры в Пекине будут последними для него.

Источник: ua.tribuna.com Карен Агабекян
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Александр Абраменко

Комментарии 1

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10 ноября 2021г. 11:48
Дуже сумно. Адже людина, яка дзвінко  прославила Україну, мужній атлет, у житті виявився таким слабаком. Невже він не цікавиться подіями на Донбасі в ЗМІ, на телебаченні? Либонь, можливо помиляюся, величезний вплив на нього має дружина росіянка.

Нормальні люди, як і пан Абраменко, щиро прагнуть миру. Але як, скажіть, домовлятися зі злодієм, який лізе до тебе у вікно і прагне пограбувати і позбавити життя?
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