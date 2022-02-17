Абраменко: «Я слышал о проклятие знаменосца, но очень хотел на открытии Олимпиады-2022 пронести флаг Украины»
Абраменко: «Очень рад, что добыл долгожданную для всех украинцев награду»
Фристайлист завоевал первую награду в копилку сборной Украины на Зимних Играх-2022
14:52
Фото: НОК Украины
Фристайлист Александр Абраменко, который завоевал серебро
в лыжной акробатике, в интервью НОК Украины заявил, что после Зимней Олимпиады-2022 возьмет перерыв от спорта:
Конечно, я следил за выступления всех наших атлетов на Зимней Олимпиаде и был очень разочарован, когда видел, что нет медали, нет результата. Видел, что все украинцы ждут позитива. Я очень рад, что так совпало, что в день единства я добыл эту награду, долгожданную для всех украинцев.
Пока никаких дальнейших планов нет. Полностью отстранюсь от мыслей о спорте, потому что нагрузка очень тяжелая в моральном плане.
Абраменко заявил, что эта медаль на вес золота.
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