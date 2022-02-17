Абраменко: «Очень рад, что добыл долгожданную для всех украинцев награду»

Фристайлист завоевал первую награду в копилку сборной Украины на Зимних Играх-2022

Фото: НОК Украины

Фристайлист Александр Абраменко, который завоевал серебро в лыжной акробатике, в интервью НОК Украины заявил, что после Зимней Олимпиады-2022 возьмет перерыв от спорта:



Конечно, я следил за выступления всех наших атлетов на Зимней Олимпиаде и был очень разочарован, когда видел, что нет медали, нет результата. Видел, что все украинцы ждут позитива. Я очень рад, что так совпало, что в день единства я добыл эту награду, долгожданную для всех украинцев. Пока никаких дальнейших планов нет. Полностью отстранюсь от мыслей о спорте, потому что нагрузка очень тяжелая в моральном плане.

Абраменко заявил, что эта медаль на вес золота.