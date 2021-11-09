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Абраменко: «Олимпиада в Пекине будет последней для меня»

Чемпион Пхенчахана-2018 – о завершении карьеры
Фристайл
16:57
Абраменко: «Олимпиада в Пекине будет последней для меня»
Александр Абраменко / Фото - comments.ua
Олимпийский чемпион-2018 во фристайле Александр Абраменко прокомментировал возможное завершение карьеры после Игр в Пекине.

Олимпиада в Пекине будет уже пятой в вашей карьере, но первой, к которой подходите в статусе олимпийского чемпиона. Как ощущаете эту разницу?

«Намного больше стала психоэмоциональная нагрузка. Едешь туда как человек, достигший высот олимпийского движения. Не хочется ударить в грязь лицом. С этим приходится бороться и давить внутри себя, чтобы спокойно подходить к соревнованиям».


В силу возраста какой вы видите карьеру после Пекина?

«На пятую Олимпиаду еще съезжу и все. Дорога молодым, мне уже тяжело им составлять конкуренцию. Смысл тогда мучить себя? Поэтому на данный момент говорю, что да, это будет моя последняя Олимпиада. Но наперед загадывать не буду».


То есть, окончание карьеры не за горами. Чего еще хотите добиться за время, что осталось? У вас же еще нет золота чемпионата мира, только серебро.

«Ставлю на командные достижения. С личными мы уже все. Да, разный номинал у медалей, но они есть. А с командой нет».


Напомним, Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года.

Накануне главный тренер сборной Украины по лыжной акробатике Энвер Абдулаев рассказал о тренировках коллектива накануне Олимпийских игр-2022.
Источник: ua.tribuna.com Владимир Кириченко
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