Абраменко: «Когда приехали в Олимпийскую деревню, пришлось спать в термобелье и шапке – в армии теплее»
Абраменко остался доволен тем, как его подстригли в Олимпийской деревне
Украинец рассказал об условиях проживания олимпийцев
13:39
Фото: НОК Украины
Украинский фристайлист Александр Абраменко в беседе с Жаном Беленюком в Instagram рассказал о проживании в Олимпийской деревне:
«Тут стандартно: партнер Олимпийских игр Samsung, поэтому каждому спортсмену подарили по телефону, наушники подарили, тоже Samsung. Когда приехали, то на кроватях стоял рюкзак с символикой Олимпийских игр, в нем находилось все самое необходимое – порошок, зубная щетка, паста, мыло санитайзеры, то есть первой необходимости. Ну, и сувенирчики, само собой, с Олимпиады, там, и все, остальное ты уже должен докупать, если тебе нужно больше.
Все что тебе необходимо, все есть. Возможности не было подстричься полтора месяца, и мы в первый же день записались на стрижку, и довольно хорошо ребята делают. Также есть клиника, в которую, как я понимаю, ты можешь сходить, можно даже некоторые обследования сделать, например, МРТ сделать бесплатно, тоже, наверное, к стоматологу можно записаться без проблем. Я думаю, что это стандартно на всех Олимпийских играх такое присутствует».
Напомним, Абраменко был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпийских игр.