Абраменко остался доволен тем, как его подстригли в Олимпийской деревне

Фото: НОК Украины

Украинский фристайлист Александр Абраменко в беседе с Жаном Беленюком в Instagram рассказал о проживании в Олимпийской деревне:

Все что тебе необходимо, все есть. Возможности не было подстричься полтора месяца, и мы в первый же день записались на стрижку, и довольно хорошо ребята делают. Также есть клиника, в которую, как я понимаю, ты можешь сходить, можно даже некоторые обследования сделать, например, МРТ сделать бесплатно, тоже, наверное, к стоматологу можно записаться без проблем. Я думаю, что это стандартно на всех Олимпийских играх такое присутствует».