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Абраменко остался доволен тем, как его подстригли в Олимпийской деревне

Украинец рассказал об условиях проживания олимпийцев
Olympics Пекин-2022
13:39
Абраменко остался доволен тем, как его подстригли в Олимпийской деревне
Фото: НОК Украины

Украинский фристайлист Александр Абраменко в беседе с Жаном Беленюком в Instagram рассказал о проживании в Олимпийской деревне:

«Тут стандартно: партнер Олимпийских игр Samsung, поэтому каждому спортсмену подарили по телефону, наушники подарили, тоже Samsung. Когда приехали, то на кроватях стоял рюкзак с символикой Олимпийских игр, в нем находилось все самое необходимое – порошок, зубная щетка, паста, мыло санитайзеры, то есть первой необходимости. Ну, и сувенирчики, само собой, с Олимпиады, там, и все, остальное ты уже должен докупать, если тебе нужно больше.

Все что тебе необходимо, все есть. Возможности не было подстричься полтора месяца, и мы в первый же день записались на стрижку, и довольно хорошо ребята делают. Также есть клиника, в которую, как я понимаю, ты можешь сходить, можно даже некоторые обследования сделать, например, МРТ сделать бесплатно, тоже, наверное, к стоматологу можно записаться без проблем. Я думаю, что это стандартно на всех Олимпийских играх такое присутствует».


Напомним, Абраменко был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпийских игр.

Сергей Остапенко
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