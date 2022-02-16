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Абраменко принес Украине первую медаль ОИ-2022, став двукратным олимпийским призером

Фристайлист завоевал серебро Игр в Пекине
Olympics Пекин-2022
14:16
Абраменко принес Украине первую медаль ОИ-2022, став двукратным олимпийским призером
Фото: Getty Images

Украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал серебряную медаль Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине в лыжной акробатике.

В первом финале выступили 12 спортсменов. Абраменко с пятым результатом (123, 53 балла) квалифицировался в финал-2.

Там украинец прыгал вторым, допустив ошибку при приземлении, за что получил 116.50 балла. Но несмотря на это, превзойти Абраменко сумел только китаец Ци Гуанпу (129). Бронза досталась представителю Олимпийского комитета России Илье Бурову (114,93).

Результат финала-2:

Таким образом, Абраменко стал самым титулованным украинским спортсменом в истории Зимних Олимпийских игр. Теперь на его счету золото Пхенчхана-2018 и серебро Пекина-2022.

Также награда Абраменко стала первой для сборной Украины на текущих Играх. В медальном зачете «сине-желтая» команда занимает 23-е место.

Отметим, что еще один украинский фристайлист Александр Окипнюк занял девятое итоговое место.

Сергей Остапенко
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Александр Абраменко

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