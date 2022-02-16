Тренер Абраменко: «Саня все эти дни был сильно заряжен»
Абраменко – самый титулованный украинец в истории Зимних Олимпийских игр
В коллекции фристайлиста есть золото и серебро
15:26
Фото: Getty Images
Фристайлист Александр Абраменко стал самым титулованным украинским спортсменов в истории Зимних Олимпийских игр.
После завоевания серебра Пекина-2022 на счету Абраменко две медали – золото (Пхенчхан-2018) и серебро. По этому показателю он превзошел Виту Семеренко, которая также имеет две награды, однако у нее золото + бронза.
Помимо этого, Абраменко – первый в истории независимой Украины спортсмен, который брал медали на двух разных Олимпиадах.
Накануне тренер Абраменко рассказал, что еще летом 2021 года фристайлист задумывался над завершением карьеры.
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