Абраменко – самый титулованный украинец в истории Зимних Олимпийских игр

В коллекции фристайлиста есть золото и серебро

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Фристайлист Александр Абраменко стал самым титулованным украинским спортсменов в истории Зимних Олимпийских игр.

После завоевания серебра Пекина-2022 на счету Абраменко две медали – золото (Пхенчхан-2018) и серебро. По этому показателю он превзошел Виту Семеренко, которая также имеет две награды, однако у нее золото + бронза.

Помимо этого, Абраменко – первый в истории независимой Украины спортсмен, который брал медали на двух разных Олимпиадах.

Накануне тренер Абраменко рассказал, что еще летом 2021 года фристайлист задумывался над завершением карьеры.