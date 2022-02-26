Александр Абраменко: «К сожалению, сосед, который называет себя «братским народом», нанес подлый удар»

Чемпион Олимпийских игр верит в то, что Украину не сломить

Александр Абраменко после завоевания серебра в Пекине / Фото - НОК

Чемпион Пхенчхана-2018 и серебряный призер Пекина-2022 Александр Абраменко в своем Instagram заявил – верит в то, что Украина не сломится под давлением российской армии:

«Понимал, что произойдет... но не хотел верить в это до последнего... К сожалению, «наш больший сосед», называющий себя «братским народом», нанес подлый удар. Моя родная Украина, моя Николаевщина, Киев. Верю, что не сломаемся. Недавно я отстаивал спортивную честь Украины на Олимпиаде, а сейчас наши воины героически отстаивают нашу свободу. Все мысли с каждым защитником. Молюсь за соотечественников и за Украину. Слава Украине!!! Героям Слава!»

Помимо этого, Абраменко призвал отключить россию от SWIFT, а также чтобы НАТО помогло Украине и обезопасило воздушное пространство над нашей страной.

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