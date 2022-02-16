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Будет медаль? Абраменко квалифицировался в суперфинал Пекина-2022

Окипнюк выступление на Играх завершил
Olympics Пекин-2022
14:04
Будет медаль? Абраменко квалифицировался в суперфинал Пекина-2022
Фото: Getty Images

На Зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине состоялся первый финал в соревнованиях по лыжной акробатике.

По его итогам в суперфинал квалифицировался олимпийский чемпион в этой дисциплине Александр Абраменко, а вот Александр Окипнюк показал девятый результат и свое выступление завершил.

Суперфинал проходит в эти минуты.

Сергей Остапенко
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Александр Абраменко Александр Окипнюк

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