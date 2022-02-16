Абраменко – о выходе в финал лыжной акробатики в Пекине-2022: «Мы будем сражаться за медали»
Будет медаль? Абраменко квалифицировался в суперфинал Пекина-2022
Окипнюк выступление на Играх завершил
14:04
Фото: Getty Images
На Зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине состоялся первый финал в соревнованиях по лыжной акробатике.
По его итогам в суперфинал квалифицировался олимпийский чемпион в этой дисциплине Александр Абраменко, а вот Александр Окипнюк показал девятый результат и свое выступление завершил.
Суперфинал проходит в эти минуты.
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