Лукашенко – о неудачах белорусских спортсменов: «Работать надо всем! На завод, метлу им»
Чемпионку мира-2019 по фристайлу Романовскую задержали в Минске. Она поддерживала протесты против Лукашенко
В ноябре 2020 года спортсменку исключили из сборной Беларуси
11:39
Александра Романовская / Фото - sportrbc.ru25-летняя белорусская фристайлистка Александра Романовская была задержана в Минске (Беларусь) 10 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Фонд спортивной солидарности.
Ныне титулованная спортсменка находится в Партизанском РУВД Минска.
Романовская является чемпионкой мира 2019 года в акробатике, а также двукратной золотой медалисткой зимней Универсиады в Казане-2019.
Отмптим, что в ноябре 2020 года Романовскую исключили из сборной Беларуси за поддержку протестов против президента страны Александра Лукашенко.
А тем временем украинские соцсети уничтожили олимпийского чемпиона Пхенчхана-2018 Александра Абраменко после слов о войне с Россией.
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