Гремо выиграла перенесенный олимпийский слоупстайл
На Олимпийских играх в Пекине завершился финал дисциплины слоупстайл у женщин, золотую медаль в котором выиграла швейцарка Матильда Гремо.
Серебряная медаль у китаянки Эйлин Гу, а бронзовая медаль у эстонки Келли Силдару.
Пекин-2022. Фристайл. Слоупстайл. Женщины. Финал
1. Матильда Гремо (Швейцария) – 86,56
2. Элин Гу (Китай) – 86,23
3. Келли Силдару (Эстония) – 82,06
4. Анастасия Таталина (ОКР) – 75,51
5. Мэгги Войзин (США) – 74,28
6. Йоханна Килли (Норвегия) – 73,11
7. Тесс Ледо (Франция) – 72,91
8. Кирсти Мьюир (Великобритания) – 71,30
9. Кэти Саммерхэйс (Великобритания) – 64,75
10. Сильвия Бертанья (Италия) – 61,85
11. Оливия Асселен (Канада) – 16,83
Напомним, ранее слоупстайл был перенесен из-за снегопада.