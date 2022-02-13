Фийон Майе выиграл персьют Пекина-2022. Пять промахов Пидручного не позволили ему подняться с 13-го места
Известно, на когда перенесли квалификацию в слоупстайле
Ранее она была перенесена из-за снегопада
13 февраля 14:13
Организаторы Олимпийских игр в Пекине перенесли женскую квалификацию по лыжному слоупстайлу на 14 февраля.
Квалификация должна была пройти 13 февраля в 4:00 по киевскому времени, но была отложена из-за снегопада.
Напомним, украинская фристайлистка Анастасия Новосад не выступит в соревнованиях по лыжной акробатике у женщин, которые пройдут 13 февраля.
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