Известно, на когда перенесли квалификацию в слоупстайле

Ранее она была перенесена из-за снегопада

Организаторы Олимпийских игр в Пекине перенесли женскую квалификацию по лыжному слоупстайлу на 14 февраля.



Квалификация должна была пройти 13 февраля в 4:00 по киевскому времени, но была отложена из-за снегопада.

Напомним, украинская фристайлистка Анастасия Новосад не выступит в соревнованиях по лыжной акробатике у женщин, которые пройдут 13 февраля.