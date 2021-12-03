Конкуренты Абраменко из России рискуют пропустить ОИ-2022

Все из-за вакцинации от коронавируса

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Российские фристайлисты рискуют пропустить зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине, сообщает РИА Новости.

Существует вероятность, что спортсменов не пустят на этапы Кубка мира в США и Канаду. Это случится, если российские фристайлисты не будут вакцинированы препаратами, которые утверждены Всемирной организацией охраны здравоохранения (ВОЗ).

Российская вакцина «Спутник V» в этот список не входит.

В США и Канаде проходят приблизительно 60% всех квалификационных соревнований к ОИ-2022.

Напомним, на Олимпийских играх-2018 единственное золото Украине принес фристайлист Александр Абраменко.