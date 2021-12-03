Как выглядит Олимпийская деревня в Пекине. Видео
Конкуренты Абраменко из России рискуют пропустить ОИ-2022
Все из-за вакцинации от коронавируса
16:24
Фото: NEWS.ru
Российские фристайлисты рискуют пропустить зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине, сообщает РИА Новости.
Существует вероятность, что спортсменов не пустят на этапы Кубка мира в США и Канаду. Это случится, если российские фристайлисты не будут вакцинированы препаратами, которые утверждены Всемирной организацией охраны здравоохранения (ВОЗ).
Российская вакцина «Спутник V» в этот список не входит.
В США и Канаде проходят приблизительно 60% всех квалификационных соревнований к ОИ-2022.
Напомним, на Олимпийских играх-2018 единственное золото Украине принес фристайлист Александр Абраменко.