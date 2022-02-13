Медальную надежду Украины допустили к выступлению на Олимпийских играх-2022

Ранее фристайлистка Новосад не сумела выступить в командном турнире

Фото: kp.ua

Украинская фристайлистка Анастасия Новосад примет участие в соревнованиях по лыжной акробатике у женщин.

Ранее Новосад сдала положительный тест на коронавирус, из-за чего сборная Украины вынуждена была пропустить командный турнир. Были опасения, что спортсмена не успеет выздороветь до начала личных соревнований, но она попала в стартовый протокол участниц.

Квалификация в соревнованиях по лыжной акробатике состоится сегодня, 13 февраля. Помимо Новосад, Украина будет представлена Ольгой Полюк.

Новосад проводит лучший сезон в карьере. Ранее она даже стала победительницей одного из этапов Кубка мира.