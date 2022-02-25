Послание для таких, как Ломаченко. Худжамов написал, что пошлет на х*й тех, кто заговорит о диалоге с захватчиком
На этапе Кубка мира в Челябинской области выступали только российские спортсмены – все остальные отказались
Снялись с соревнований в стране-агрессоре
16:54
Олимпийский чемпион по ски-кроссу Райан Регез / Фото - insidethegames.biz
На этапе Кубка мира по ски-кроссу в Sunny Valley, г. Миасс, Челябинская обл. фристайлисты проявили солидарность с Украиной.
В квалификации и среди девушек, и среди мужчин выступали только российские спортсмены, поскольку представители других стран снялись с соревнований, отказались выступать в стране, которая развязала войну со своим соседом:Женская квалификация:
Мужская квалификация:
Позже эти соревнования и вовсе были отменены.
Напомним, UEFA отобрал у России финал Лиги чемпионов, а Формула-1 отменила Гран-при Сочи, хоть оно и запланировано лишь на 23-25 сентября.
Комментарии 0