На этапе Кубка мира в Челябинской области выступали только российские спортсмены – все остальные отказались

Снялись с соревнований в стране-агрессоре

Олимпийский чемпион по ски-кроссу Райан Регез / Фото - insidethegames.biz

На этапе Кубка мира по ски-кроссу в Sunny Valley, г. Миасс, Челябинская обл. фристайлисты проявили солидарность с Украиной.

В квалификации и среди девушек, и среди мужчин выступали только российские спортсмены, поскольку представители других стран снялись с соревнований, отказались выступать в стране, которая развязала войну со своим соседом:

Мужская квалификация:

Позже эти соревнования и вовсе были отменены.

Напомним, UEFA отобрал у России финал Лиги чемпионов, а Формула-1 отменила Гран-при Сочи, хоть оно и запланировано лишь на 23-25 сентября.