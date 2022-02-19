За минувшие сутки на Олимпиаде-2022 не было обнаружено случаев заражения COVID-19
Новозеландский фристайлист Нико Портеус стал чемпионом Пекина-2022 в хаф-пайпе
Серебро и бронза – у представителей США
08:58
Нико Портеус / Фото - Getty ImagesНа Олимпийских играх в Пекине был разыгран комплект медалей в мужском фристайле в дисциплине хаф-пайп.
Триумфатором турнира стал новозеландец Нико Портеус. Серебряную медаль завоевал представитель США Дэвид Уайз, бронза – у его соотечественника Алекса Феррейры.
Олимпийские-2022. Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп
1. Нико Портеус (Новая Зеландия) – 93,00 балла
2. Дэвид Уайз (США) – 90,75
3. Алекс Феррейра (США) – 86,75
4. Ноа Боуман (Канада) – 84,75
5. Бирк Ирвинг (США) – 80,00
6. Кевин Роллан (Франция) – 79,25
7. Аарон Бланк (США) – 78,25
8. Гус Кенуорти (Великобритания) – 71,25
Напомним, за последние сутки на зимних Олимпийских играх в Пекине не было зарегистрировано ни единого случая заражения коронавирусом.