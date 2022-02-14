Ольга Полюк не смогла выйти в финал по фристайлу на Олимпийских играх-2022

Украинка после двух попыток не смогла преодолеть квалификацию турнира

Ольга Полюк / Фото - Getty Images

Украинказавершила свои выступления на Олимпиаде-2022 в Пекине.Полюк в двух попытках не смогла преодолеть квалификацию в индивидуальном турнире по фристайлу.Отметим, что в финал соревнований попадают топ-6 спортсменок с каждой квалификации. В первом отборе Ольга набрала 68,76 баллов, во втором – 56,68. Полюк заняла промежуточную 15-ю позицию, которое не позволила ей продолжить борьбу за медали.Друга украинкапропустила турнир из-за заражения COVID-19.Ранее на Олимпийских играх-2022 в Пекине завершился турнир в женском монобобе. Украинская спортсменка