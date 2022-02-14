Пекин-2022. Танцы на льду. Украинские фигуристы квалифицировались в произвольную программу
Ольга Полюк не смогла выйти в финал по фристайлу на Олимпийских играх-2022
Украинка после двух попыток не смогла преодолеть квалификацию турнира
14 февраля 10:41
Ольга Полюк / Фото - Getty ImagesУкраинка Ольга Полюк завершила свои выступления на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Полюк в двух попытках не смогла преодолеть квалификацию в индивидуальном турнире по фристайлу.
Отметим, что в финал соревнований попадают топ-6 спортсменок с каждой квалификации. В первом отборе Ольга набрала 68,76 баллов, во втором – 56,68. Полюк заняла промежуточную 15-ю позицию, которое не позволила ей продолжить борьбу за медали.
Друга украинка Анастасия Новосад пропустила турнир из-за заражения COVID-19.
Ранее на Олимпийских играх-2022 в Пекине завершился турнир в женском монобобе. Украинская спортсменка Лидия Гунько показала последний 20-й результат.