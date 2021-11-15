Олимпийский чемпион Абраменко: «Я понимаю, что мои слова могли быть использованы Россией в пропагандистских целях»

Ранее фристайлист попал под травлю в социальных сетях

Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко недавно дал интервью, в котором высказался о военном конфликте между Россией и Украиной.

Для вас неоднозначно, что Россия – агрессор, который захватил Крым и развязал войну на востоке Украины?

Нет, неоднозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано… …Не понимаю. Я не политик, военный или дипломат, но что это за войны, которые не прекращаются. Согласен, что были и более длительные войны. Но для меня в принципе непонятно, как можно воевать. Как можно не договориться о чем-то? Тем более с соседями. Из-за этого сложно давать оценку всему этому, ведь я не знаю сути, правды. Я ничего не знаю, поэтому отвечать тяжело.

После этого на единственного украинского медалиста ОИ-2018 обрушилась травля в социальных сетях. И вот теперь Абраменко заявил, что его слова попросту «перекрутили»:

«Конечно, понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Осветили так, будто бы я не понимаю, что происходит. Я понимаю, все, что я мог бы сказать, могло быть неправильно воспринято и использовано Россией в пропагандистских целях».

Полный комментарий Абраменко:

Напомним, зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине станут последними в карьере Абраменко.