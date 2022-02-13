Медальную надежду Украины допустили к выступлению на Олимпийских играх-2022
Опровержение: Новосад не выступит в лыжной акробатике
Спортсменка все еще находится на самоизоляции
13 февраля 10:10
Фото: Getty Images
Украинская фристайлистка Анастасия Новосад не выступит в соревнования по лыжной акробатике у женщин, которые пройдут 13 февраля.
Как сообщил тренер сборной Украины Энвер Аблаев, Новосад не успела выйти из самоизоляции до личного старта.
Таким образом, в соревнованиях по лыжной акробатике Украину представит только Ольга Полюк.
Напомним, ранее из-за коронавируса сборная Украины вынуждена была сняться с командного турнира.