Перед квалификацией ОИ-2022 Абраменко травмировал руку, но все равно завоевал серебро

Это первая медаль сборной Украины в Пекине

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Украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал серебро Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Уже после этого триумфа стало известно, что 15 февраля перед квалификацией спортсмен травмировал руку. Об этом в эфире «UA:Перший» рассказала комментатор Анна Савчик:

«Вы знаете, я не хотела этого говорить до начала эфира, но перед квалификацией (15 февраля – прим.) у Александра было очень неприятное падание, даже столкновения с одним из тренеров другой сборной, которого затем забрала скорая. Александр травмировал руку, и рука очень сильно у него болела. Я думаю, что он прыгал, превозмогая боль. Он вдвойне герой, что ему удалось победить и боль, и себя, и соперников».

Медаль Абраменко стала первой для сборной Украины на текущей Олимпиаде.



«Иногда думаешь: «Вот бы гранату вам туда бросить». Александр Абраменко – о судействе, травмах и золоте Олимпиады – большое интервью двукратного олимпийского призера.