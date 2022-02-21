Абраменко – о пропуске командных соревнований Пекина-2022: «Тесты на коронавирус не дают четких результатов»
Представитель ОКР Буров – об объятиях с Абраменко на Играх-2022: «Здорово, что спорт вне политики, что дружба народов»
Россиянин решил передать свои эмоции
13:32
Илья Буров и Александр Абраменко / Фото - Getty ImagesФристайлист Илья Буров из ОКР рассказал о дружеских объятиях с украинским спортсменом Александром Абраменко на зимних Олимпийских играх-2022.
«Это ситуация была с Игр в Корее, что спорт вне политики, что дружба народов. Здорово, что это обсуждают. Это красиво, это классно и не передать все эмоции. На пьедестале мы поздравили друг друга теплыми словами».
Напомним, украинский фристайлист Абраменко стал серебряным призером Олимпийских игр-2022, третьим стал Буров. После завершения турнира в эмоциональном порыве представитель ОКР обнял украинца.
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