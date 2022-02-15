С первого места. Окипнюк вслед за Абраменко вышел в финал Олимпиады-2022

Перенесший COVID-19 Котовский остался за бортом топ-12

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На Олимпийских играх-2022 завершилась вторая квалификация в соревнованиях по лыжной акробатике.



С первой попытки в топ-6 попал украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко. За попадание в двенадцать лучших боролись еще два украинца – Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский.

Во второй попытке украинцам удалось существенно улучшить результаты – Окипнюк вышел в финал с первого места, а вот Котовский стал девятым и завершил выступление в данной дисциплине.

Отметим, что Дмитрий только вчера, 14 февраля, вышел из самоизоляции после перенесенного коронавируса.