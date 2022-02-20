Самый титулованный украинец на Зимних Олимпиадах уклончиво ответил на вопрос об участии на Играх-2026

Также Абраменко признался, что мечтал стать знаменосцем еще в 2018-м

Фото: НОК Украины

Двукратный призер Олимпийских игр Александр Абраменко рад, что ему удалось разрушить миф о проклятие знаменосца.



Планируете продолжать карьеру и участвовать в следующих соревнованиях? Это последняя Олимпиада для вас?

Пусть это будет секретом (улыбается).

Есть миф о знаменосцах, что несущий флаг не выигрывает медаль. Когда вы несли флаг, когда вам доверили эту важную миссию, думали ли вы об этом?

На самом деле знаменосцем я мечтал быть уже с того момента, как получил золото в Корее, и для меня это была большая честь. Я знал, что есть такие суеверия, что если ты не несешь знамя, то можешь не выиграть медали. Но, несмотря на это, я очень этого хотел, поэтому пронес наше знамя и дальше я пытался разрушить этот миф. И у меня получилось. Теперь все последующие спортсмены могут не волноваться, нести флаг и завоевывать медали.

Напомним, что медаль Абраменко стала единственной для украинцев на Играх-2022 в Пекине.