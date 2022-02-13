Новосад – о пропуске ОИ из-за коронавируса: «Жизнь нам дает такое количество испытаний, которое мы можем выдержать»
Шанс для Новосад. Соревнования по лыжной акробатике у женщин перенесли
Украинская фристайлистка все еще имеет шанс выступить в Пекине
13 февраля 15:23
Из-за погодных условий (снегопад) организаторы Олимпийских игр-2022 в Пекине приняли решение перенести квалификационные соревнования по лыжной акробатике у женщин с 13 на 14 февраля.
Украину в этом виде программы представит Ольга Полюк. Также остается вероятность, что выступит и Анастасия Новосад, если к началу соревнований сдаст два негативных теста на коронавирус.
14 февраля пройдет не только квалификация, но и сразу же будут разыграны медали.
Отметим, что Новосад уже успела дать комментарий, в котором рассказала об огромном разочаровании из-за пропуска соревнований.