Украинец пропустит соревнование Олимпиады-2022

Калиниченко прибудет в Пекин после квалификации в прыжках с трамплина

Фото: Twitter

Прыгун с трамплина Виталий Калиниченко пропустит старт Олимпийских игр-2022.



Калиниченко 5 февраля должен был выступить в квалификации в прыжках с трамплина, но его нет в старт-листе. Виталий еще не прибыл в Китай. Украинец должен прилететь в Пекин 6 февраля. Отметим, что Калиниченко сможет выступить в прыжках с большого трамплина, квалификация которого начнется 11 февраля.

Напомним, что фигурист Иван Шмуратко пропустил выступление в командных соревнованиях из-за коронавируса.