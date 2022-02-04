Калиниченко впервые в карьере попал в 30-ку лучших на чемпионате мира
Украинец пропустит соревнование Олимпиады-2022
Калиниченко прибудет в Пекин после квалификации в прыжках с трамплина
14:40
Фото: Twitter
Прыгун с трамплина Виталий Калиниченко пропустит старт Олимпийских игр-2022.
Калиниченко 5 февраля должен был выступить в квалификации в прыжках с трамплина, но его нет в старт-листе. Виталий еще не прибыл в Китай. Украинец должен прилететь в Пекин 6 февраля. Отметим, что Калиниченко сможет выступить в прыжках с большого трамплина, квалификация которого начнется 11 февраля.
Напомним, что фигурист Иван Шмуратко пропустил выступление в командных соревнованиях из-за коронавируса.
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