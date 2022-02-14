Украинская фристайлистка: «В Пекин мы точно прилетели здоровые. Были готовы сражаться за высокие места на Олимпиаде-2022»
Фристайлистка Ольга Полюк подвела итоги своего выступления в индивидуальном турнире на Олимпиаде-2022, а также выразила сожаление, что не удалось выступить в командных соревнованиях из-за коронавируса в команде:
Пока что в олимпийском Пекине для нашей команды по фристайлу ситуация складывается не лучшим образом. Из США мы прилетели в Китай точно здоровые, имели отрицательные тесты. Однако потом, как вы знаете, начался ряд положительных тестов на коронавирус, и мы не смогли выступить в командных соревнованиях.
В Америке мы провели одно из лучших тренировочных сборов. Сейчас наша команда очень сильная, подготовленная на высоком уровне. Были готовы сражаться за высокие места в Пекине-2022, однако сложилось все иначе. Честно, очень тяжело морально в этих Играх. К сожалению, сегодня на старт не смогла выйти Анастасия Новосад из-за положительного теста.
Конечно мне было бы легче выступать, как бы чувствовала рядом соотечественницу. Это здоровая конкуренция, которая идет только на пользу. Повторюсь, у нас сейчас очень хорошая команда. Мы также очень талантливая молодежь, поэтому, уверена, что на следующих Олимпийских играх украинцы будут иметь успех в лыжной акробатике.
Напомним, что олимпийский чемпион Александр Абраменко заявил, что тесты на коронавирус – легкий способ манипуляции.