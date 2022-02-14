Украинская фристайлистка: «В Пекин мы точно прилетели здоровые. Были готовы сражаться за высокие места на Олимпиаде-2022»

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Фристайлистка Ольга Полюк подвела итоги своего выступления в индивидуальном турнире на Олимпиаде-2022, а также выразила сожаление, что не удалось выступить в командных соревнованиях из-за коронавируса в команде:



В Америке мы провели одно из лучших тренировочных сборов. Сейчас наша команда очень сильная, подготовленная на высоком уровне. Были готовы сражаться за высокие места в Пекине-2022, однако сложилось все иначе. Честно, очень тяжело морально в этих Играх. К сожалению, сегодня на старт не смогла выйти Анастасия Новосад из-за положительного теста.

Конечно мне было бы легче выступать, как бы чувствовала рядом соотечественницу. Это здоровая конкуренция, которая идет только на пользу. Повторюсь, у нас сейчас очень хорошая команда. Мы также очень талантливая молодежь, поэтому, уверена, что на следующих Олимпийских играх украинцы будут иметь успех в лыжной акробатике.