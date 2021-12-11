Украинские фристайлисты во второй раз в сезоне попали в призы в миксте на этапе Кубка мира

Абраменко, Котовский и Новосад снова завоевали бронзу

Фото: FIS Freestyle Skiing

Украинские фристайлисты Александр Абраменко, Дмитрий Котовский и Анастасия Новосад поднялись на пьедестал почета на Кубке мира по лыжной акробатике в Руке, Финляндия.

Как и неделей ранее, украинцы стали третьими, уступив только представителям Китая и США.

Командный микст:

1. Китай – 354.87

2. США – 315.66

3. Украина – 303.07

Напомним, на этом же этапе Кубка мира Новосад стала первой в индивидуальных соревнованиях.