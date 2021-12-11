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02:00 Торонто Мейпл Лифс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
05:00 Калгари Флэймс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
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Украинские фристайлисты во второй раз в сезоне попали в призы в миксте на этапе Кубка мира

Абраменко, Котовский и Новосад снова завоевали бронзу
Фристайл
18:35
Украинские фристайлисты во второй раз в сезоне попали в призы в миксте на этапе Кубка мира
Фото: FIS Freestyle Skiing

Украинские фристайлисты Александр Абраменко, Дмитрий Котовский и Анастасия Новосад поднялись на пьедестал почета на Кубке мира по лыжной акробатике в Руке, Финляндия.

Как и неделей ранее, украинцы стали третьими, уступив только представителям Китая и США.

Командный микст:

1. Китай – 354.87

2. США – 315.66

3. Украина – 303.07

Напомним, на этом же этапе Кубка мира Новосад стала первой в индивидуальных соревнованиях.

Сергей Остапенко
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Теги

Александр Абраменко Дмитрий Котовский Анастасия Новосад

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