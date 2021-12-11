Впервые в истории две украинские фристайлистки попали на пьедестал почета на этапе КМ
Украинские фристайлисты во второй раз в сезоне попали в призы в миксте на этапе Кубка мира
Абраменко, Котовский и Новосад снова завоевали бронзу
18:35
Фото: FIS Freestyle Skiing
Украинские фристайлисты Александр Абраменко, Дмитрий Котовский и Анастасия Новосад поднялись на пьедестал почета на Кубке мира по лыжной акробатике в Руке, Финляндия.
Как и неделей ранее, украинцы стали третьими, уступив только представителям Китая и США.
Командный микст:
1. Китай – 354.87
2. США – 315.66
3. Украина – 303.07
Напомним, на этом же этапе Кубка мира Новосад стала первой в индивидуальных соревнованиях.
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