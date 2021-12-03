Украинские фристайлисты взяли бронзу Кубка мира по лыжной акробатике

Александр Абраменко, Дмитрий Котовский и Анастасия Новосад завоевали медаль в миксте

Александр Абраменко / фото - Getty Images

В городе Рука, Финляндия проходит этап Кубка мира по лыжной акробатике.

Украинские фристайлисты Александр Абраменко, Дмитрий Котовский и Анастасия Новосад, с результатом 291.55 балла, завоевали бронзовые медали в соревнованиях смешанных команд. Для Дмитрия и Анастасии – это первая в карьере медаль Кубка мира.

Серебро досталось команде России (326.48), а золото забрала сборная Китая (343,24).

Стоит отметить, что соревнования смешанных команд в лыжной акробатике дебютируют на Олимпийских играх в Пекине-2022.

Напомним, российские фристайлисты рискуют пропустить зимние Игры-2022 в Пекине.