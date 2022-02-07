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Украинский олимпийский чемпион: «Тесты на коронавирус – это легкий способ всем манипулировать»

Также Абраменко рассказал о жилищных условиях и питании на Олимпиаде-2022
Olympics Пекин-2022
17:13
Украинский олимпийский чемпион: «Тесты на коронавирус – это легкий способ всем манипулировать»
Фото: prosportua.com

Олимпийский чемпион Пхёнчханя-2018 по фристайлу Александр Абраменко в беседе с Жаном Беленюком в Instagram рассказал об условиях в Олимпийской деревне Пекина-2022, а также поделился мнением о проблеме коронавируса на Играх:

По поводу номеров, достаточно комфортно. В Корее (на Олимпиаде в Пхёнчхане) были какие-то лабиринты – вроде ты и сам живешь, но в блоке через тебя проходят другие люди. А здесь все четко, как в гостинице.

По еде все стандартно. Столовая достаточно большая, чтобы вместить всех спортсменов разово. Разнообразие еды, вопросов нету. Что хочешь – вегетарианское, мясо, любой каприз. Оно не меняется, конечно, но есть возможность сегодня одно поесть, завтра что-то другое.

Каждый день сдаем тесты – мало того, что они могут быть ошибочные. На мой взгляд, это легкий способ манипулировать всем. Если не ошибаюсь, после первого положительного теста ты можешь сдать повторный. Если и он подтвердит COVID-19, то тебя изолируют.

Ты не можешь никуда выходить, на карантине сидишь. Каждый день сдаешь, пока два раза подряд не сдашь отрицательный. То есть с этим жестко. Я слышал, что есть случаи, когда вообще никаких симптомов – вирус есть, а ты ничего не чувствуешь, но вынужден сидеть и не тренироваться. Я слышал о разговорах о том, чтобы опускать таких спортсменов. А согласились на такое или нет я не знаю.

Также Абраменко рассказал о жутких морозах после прилета в Китай.

Олег Шумейко-младший
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