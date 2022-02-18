Уже третья медаль Пекина-2022. Эйлин Гу стала двукратной олимпийской чемпионкой

Китаянка завоевала золото в лыжном хафпайпе

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На Олимпийских играх-2022 в Пекине завершились соревнования в хафпайпе.



Двукратной олимпийской чемпионкой Пекина-2022 стала Эйлин Гу, которая ранее была на наивысшей ступени пьедестала в биг-эйре, а также стала вице-чемпионкой в слоупстайле. Следом за китаянкой расположились канадки Кэсси Шарп и Рэйчел Каркер.

Напомним, что пока единственную медаль сборной Украины на Играх в Китае завоевал фристайлист Александр Абраменко в лыжной акробатике.