В Тернополе строят первый в Украине всесезонный трамплин для лыжного фристайла

Он будет приспособлен для дисциплин могул и биг-эйр

В Тернополе строят первый в Украине всесезонный трамплин для лыжного фристайла в дисциплинах могул и биг-эйр.

Комплекс будет соответствовать требованиям FIS и даже сможет принимать международные соревнования.

Вот как выглядит сооружение сейчас:

Интересно, что единственный украинский чемпион в лыжном фристайле Александр Абраменко выступает в дисциплине – акробатика.

Недавно он даль большое интервью XSPORT, в котором также прошелся по инфраструктуре для лыжного фристайла в Украине.