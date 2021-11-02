Абраменко: «Можно сказать, что в Украине из зимних видов спорта только биатлон и фристайл»
В Тернополе строят первый в Украине всесезонный трамплин для лыжного фристайла
Он будет приспособлен для дисциплин могул и биг-эйр
2 ноября 14:37
В Тернополе строят первый в Украине всесезонный трамплин для лыжного фристайла в дисциплинах могул и биг-эйр.
Комплекс будет соответствовать требованиям FIS и даже сможет принимать международные соревнования.
Вот как выглядит сооружение сейчас:
Интересно, что единственный украинский чемпион в лыжном фристайле Александр Абраменко выступает в дисциплине – акробатика.
Недавно он даль большое интервью XSPORT, в котором также прошелся по инфраструктуре для лыжного фристайла в Украине.
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